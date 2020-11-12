Kayıplara karışan Paşinyan ortaya çıktı!

Dün gerçekleştirilen protestolarda da birçok kişi gözaltına alınırken, Ermenistan muhalefet bloğu gece yarısına kadar istifa etmesi için Paşinyan’a süre verdi.

Dağlık Karabağ’da askeri olarak güçlerinin kalmadığını işaret eden Paşinyan, “Bu belge, Dağlık Karabağ’da kesin çözüm anlamına gelmiyor. Bu sadece Karabağ’da çatışmaları bitirmekle ilgili bir anlaşma” olduğunu iddia ederek gelen eleştirileri bastırmaya çalıştı.

"DAĞLIK KARABAĞI DA KAYBEDECEKTİK"

Azerbaycan kuvvetleri tarafından kuşatıldıklarını söyleyen Paşinyan, “Birkaç gün içerisinde önce Hankendi ardından Askeran ve Ağdere’yi kaybedecektik. Bu şehirler kaybedildiğinde 20 bin asker ve subayın çemberinde kalacaktık ve Kelbecer ile Kaşatag’ın düşüşü kaçınılmaz olacaktı” diyerek kendileri açısından durumun kötü olduğunu belirtti. Anlaşma sayesinde bölgenin güvenli duruma geldiğini söyleyen Paşinyan, “Rus Barış Güçleri, Karabağ sakinlerinin güvenliğini sağlayacak ve bu sayede Hankendi ve Erivan arasında iletişim kopmayarak istikrarlı bir güvenlik sağlanacak” şeklinde konuştu.

