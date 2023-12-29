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  4. Kayıplara karışınca iddialar ayyuka çıkmıştı! Çin'deki 'kayıp bakan' vakasında yeni gelişme

Kayıplara karışınca iddialar ayyuka çıkmıştı! Çin'deki 'kayıp bakan' vakasında yeni gelişme

29.12.2023 14:47 | Son Güncelleme:
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Çin'de uzun süre ortalıklarda gözükmeyince hakkında birçok iddia ortaya atılan, daha sonra görevden alınan Savunma Bakanı Li Şangfu'nun yerine atama yapıldı.

Kayıplara karışınca iddialar ayyuka çıkmıştı! Çin'deki 'kayıp bakan' vakasında yeni gelişme

Çin'de bir süre ortadan kaybolduktan sonra görevden alınan Savunma Bakanı Li Şangfu'nun yerine Donanma Komutanı Amiral Dong Cün atandı.

UZUN SÜREDİR SAVUNMA BAKANLARI YOKTU

Xinhua Haber Ajansının haberine göre, Ulusal Halk Kongresi Merkez Komitesi, Donanma Komutanı olarak görev yapan Amiral Dong'u ülkenin yeni Savunma Bakanı olarak atadı.

Çin Savunma Bakanı Li, bilinmeyen sebeple uzun süre kamuya açık etkinliklerde yer almamasının ardından 24 Ekim'de görevden alınmıştı. Li'nin yerine atama yapılmadığı için Savunma Bakanlığı makamı uzun süre boş kalmıştı.

(AA)

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Çin
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