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Kayıplara karışmıştı! Otel sahibinin cansız bedenine ulaşıldı

15.10.2021 00:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayıplara karışan ve kendisinden 3 gündür haber alınamayan Nuri Yıldız’ın cesedi Beylikdüzü’nde bulundu. Polis ekipleri, silahla vurularak öldürülen Nuri Yıldız’ı kimin öldürdüğünü araştırıyor.

Kayıplara karışmıştı! Otel sahibinin cansız bedenine ulaşıldı

Esenyurt TEM Otoyolu Haramidere kavşağında içi yanmış şekilde terk edilen otomobilin sahibinin Beyoğlu ve Fatih’te otel sahibi Nuri Yıldız olduğu öğrenildi. Kendisinden haber alınamayan şahsa ulaşmaya çalışan polis ekipleri, savcı kararıyla Avcılar Denizköşkler Mahallesi Sevgi Sokakta bulunan Nuri Yıldız ve ailesinin kaldığı eve çilingir yardımıyla girdi. Evde yapılan aramada Nuri Yıldız’ın eşi Esra Yıldız, boğazı kesilmiş halde ölü olarak bulundu.

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POLİS PEŞİNE DÜŞMÜŞTÜ

Polis ekipleri, kapıda herhangi bir zorlamaya rastlamazken, katil ya da katillere kapıyı Esra Yıldız’ın açmış olabileceği düşünülüyor. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemelerde, otel sahibi Nuri Yıldız’ın olay sabahı eşiyle birlikte evden çıkarak kendi aracıyla otellerine gittiklerini, sonrasında ise Esra Yıldız’ın taksiye binerek eve döndüğünü belirledi. Fakat, bir kısmı yanan otomobilin yolcu ön cam ve şoför camının kırık olduğu, araç anahtarının da kontak üzerinde olduğu tespit edildi. Polis, tüm aramalara rağmen bulunamayan Nuri Yıldız’ın peşine düştü.

KOCASI NURİ YILDIZ DA SİLAHLA VURULMUŞ ŞEKİLDE ÖLÜ BULUNDU

3 gün süren çalışmalar sonunda Nuri Yıldız’ın cansız bedeni Beylikdüzü’nde bulundu. Yıldız’ın başına bir el ateş edilmiş halde bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri Nuri Yıldız’ın başından vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Yıldız’ın cansız bedeni cenaze aracına konularak, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor. (İHA)

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