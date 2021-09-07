Kayıplara karıştı! İstanbul’da dedektörle böyle define aradı

Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi’ndeki yol kenarında bulunan çayırlık alanda bir kişi, eline aldığı dedektörle define arayıp kazı yapmaya başladı. Vatandaşlar sesleri merak edip baktığında ise çayırlık alandaki şahsı görünce şaşkına döndü. Şahsın kazı yaptığını gören vatandaşlar durumu polis ekipler bildirdi.

KAYIPLARA KARIŞTI

Vatandaşların polise haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ekiplerin geldiğini fark eden şahıs ise ormanlık alana kaçarak kayıplara karıştı.

Kaynak: İHA

