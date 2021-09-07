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  4. Kayıplara karıştı! İstanbul’da dedektörle böyle define aradı

Kayıplara karıştı! İstanbul’da dedektörle böyle define aradı

07.09.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Arnavutköy’de çayırlık alanda dedektörle define arayan ve kazı yapan bir kişi, polis ekiplerinin geldiğini fark edince ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

Kayıplara karıştı! İstanbul’da dedektörle böyle define aradı

Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi’ndeki yol kenarında bulunan çayırlık alanda bir kişi, eline aldığı dedektörle define arayıp kazı yapmaya başladı. Vatandaşlar sesleri merak edip baktığında ise çayırlık alandaki şahsı görünce şaşkına döndü. Şahsın kazı yaptığını gören vatandaşlar durumu polis ekipler bildirdi.

KAYIPLARA KARIŞTI

Vatandaşların polise haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ekiplerin geldiğini fark eden şahıs ise ormanlık alana kaçarak kayıplara karıştı.

Kaynak: İHA

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define İstanbul Arnavutköy
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