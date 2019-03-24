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Kayısı ağaçları "gelinliğini" giydi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 11:27 | Son Güncelleme

Elazığ’da kayısı bahçelerinde ağaçların çiçek açıp, adeta gelinliğini giymesiyle oluşan bahar atmosferi doğaya ayrı bir güzellik kattı.Türkiye’nin en büyük kayısı üretim alanlarından olan Elazığ’ın Baskil ilçesinde Karakaya Baraj Gölü kıyısındaki kayısı ağaçları çiçek açtı.

Elazığ’da kayısı bahçelerinde ağaçların çiçek açıp, adeta gelinliğini giymesiyle oluşan bahar atmosferi doğaya ayrı bir güzellik kattı.
Türkiye’nin en büyük kayısı üretim alanlarından olan Elazığ’ın Baskil ilçesinde Karakaya Baraj Gölü kıyısındaki kayısı ağaçları çiçek açtı. Ağaçların çiçek açmasıyla bahçeler beyaza bürünerek adeta gelinliğini giydi. Yeşil ve beyazın birleşmesiyle sanki doğal bir stüdyoya dönüşen ve görenleri güzelliği ile etkileyen bahçeler, görsel şölen sunuyor.
Baraja yakın olmasından dolayı ağaçların daha erken çiçek açtığını belirten Hüseyin Abiç, “Diğer yerler daha tomur atarken bizimkiler çiçek açtı. Yeşillikler altında beyaz. Renklerin buluşması iç açıcı. İnsanın içini açıyor. İstanbul’da deniz kenarına giderler deniz kenarında ferahlarlar ya biz de buraya gelince huzur buluyoruz. Kelebekler, çiçekler ve böcekler güzel. 2 güne don haberi var. Eğer dondan sıyırırsak şuan verim çok iyi” dedi.

"İlk kayısı buradan çıkıyor"
Ağaçların çiçek açmasının baharın gelişini simgelediğini dile getiren Nusret Abiç ise, “Bu ortam tabiat ananın bize vermiş olduğu bir güzellik. Rengarenk çiçeklerin olması, kelebeklerin ve arıların uçuşması gibi huzur verici. Bu sene de kayısı verimi gayet iyi. Şuanda Türkiye genelinde ilk Iğdır ondan sonra burası çiçek açıyor. Sofralıkta yeşil ve sarı kayısı olarak yediğimizi kayısı ilk Türkiye geneline buradan çıkarıyor. Tabi bu seracılık dışında. Avrupa’ya satışımızda Elazığ’da kayısı pazarı olmadığı için Malatya adına satılıyor” diye konuştu.

"Senelik 200 bin ton kuru kayısı çıkaran bir bölge"
Türkiye’nin ve dünyanın en iyi kayısısının üretildiği yerlerden birisinde olduklarını aktaran Abiç, “Senelik 200 bin ton kuru kayısı çıkaran bir bölge burası. Elazığ’ın ufak bir ilçesi olmasına rağmen 200 bin ton kayısı üretimi oluyor. Zaten bizim ilçemizin çoğu insanı bu sebepten dolayı Malatya’da yaşıyor. Bize Elazığlı iş adamlarının da destek vermesi gerekiyor. Bunlarında ihracat ve reklamda iyi olmaları gerekiyor ki kayısımız dışarı giderken Elazığ adına satılsın. Bu sene yağışlar iyiydi. Kış kışlığını İlkbahar da baharlığını yapıyor. Eğer don olmazsa bu sene çok iyi. Tek şikayetçi olduğumuz konu diğer meyvelere göre kayısının düşük fiyatta olması. Köylülerden düşük alınması.Masrafı çok. Bunlara da bir çözüm bulunsa en azından tarımsal sulamada bize biraz indirim yapılsa çok iyi olur” ifadelerini kullandı.

Kayısı ağaçları "gelinliğini" giydi

Kayısı ağaçları "gelinliğini" giydi

Kayısı ağaçları "gelinliğini" giydi

Kayısı ağaçları "gelinliğini" giydi

Kayısı ağaçları "gelinliğini" giydi

Kayısı ağaçları "gelinliğini" giydi

Kayısı ağaçları "gelinliğini" giydi

Kayısı ağaçları "gelinliğini" giydi

Kayısı ağaçları "gelinliğini" giydi

Kayısı ağaçları "gelinliğini" giydi

Kayısı ağaçları "gelinliğini" giydi

Kayısı ağaçları "gelinliğini" giydi

Kayısı ağaçları "gelinliğini" giydi

Kayısı ağaçları "gelinliğini" giydi

Kayısı ağaçları "gelinliğini" giydi

Kayısı ağaçları "gelinliğini" giydi

Kayısı ağaçları "gelinliğini" giydi

Kayısı ağaçları "gelinliğini" giydi

Kayısı ağaçları "gelinliğini" giydi

Kayısı ağaçları "gelinliğini" giydi

Kayısı ağaçları "gelinliğini" giydi

Kayısı ağaçları "gelinliğini" giydi

Kayısı ağaçları "gelinliğini" giydi

Kayısı ağaçları "gelinliğini" giydi

Kayısı ağaçları "gelinliğini" giydi

Kayısı ağaçları "gelinliğini" giydi

Kayısı ağaçları "gelinliğini" giydi
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