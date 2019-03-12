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Kayısı ağaçlarında çiçek güzelliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 11:21 | Son Güncelleme

HAVA sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Malatya'da, normalde mart ayı sonu veya nisan ayı başında açan kayısı çiçekleri, yüzünü gösterdi.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- HAVA sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Malatya'da, normalde mart ayı sonu veya nisan ayı başında açan kayısı çiçekleri, yüzünü gösterdi. Özellikle Karakaya Baraj Gölü'ne yakın olan kayısı bahçelerinde, tomurcuklanan ağaçlar çiçeklendi, ortaya seyirlik görüntüler çıktı.

Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan ve yeryüzündeki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonunun yetiştiği Malatya'da geçen yıl 672 bin 670 ton kayısı toplandı. Hava sıcaklığının 13 derecenin üzerine çıktığı kent merkezinde, kayısı ağaçları çiçek açınca bahçeler beyaza büründü, güzel görüntüler ortaya çıktı.

Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, kayısıdaki çiçeklenme süreci ile beraber çiftçinin ürün serüveninin başladığını söyledi. Mevsimin halen kış olduğu için kayısıdaki riskin devam ettiğini de belirten Fevzi Çiçek şunları söyledi:

"Yer olarak 630- 640 rakımları baz alıyoruz. Bunu yaklaşık 20 yıldır takip ediyoruz. Geçen yıl 23 Şubat'ta ilk çiçeklenmeyi görmüştük bu bölgede. Yine bu yıl 5 Mart itibari ile gördük ve uzun yıllar ortalamasına baktığımızda normalde ilk çiçeklenmenin görüldüğü tarih 14- 15 Mart gibi. Bu tarihe baktığımızda geçen yıla göre yaklaşık 10 gün geç açtı çiçek ve uzun yıllar ortalamasına göre de yaklaşık 10 gün erken açmış oldu. Şunu kabul etmek lazım; mevsim halen kış mevsimi devam ediyor. Mart ayında özellikle kayısı için riskli dönemler halen devam ediyor. 'Erken çiçeklenme' demeyeceğiz ama riskli bir periyodun içerisine girdik. Henüz yeni çiçeklenmenin görüldüğü tarih tam çiçeklendiği anlamına gelmiyor ve yine geçmiş yıllarda yapmış olduğumuz tespitler ve tecrübelerimize göre; bugün itibari ile başlayan bu çiçeklenme yaklaşık 20- 25 günlük bir süreç. Baktığımızda önümüzdeki günlerde halen kış riskleri devam etmekte. Çiftçilerimiz özellikle bunları yakın takip etmesi gerekiyor. Sigorta yaptıran çiftçilerimizde tamamının sigorta şartlarında belirtilen şartlarda çiçeklenmenin olması tespit etmesi durumunda ve takip eden süreçte gerekli girişimlerin yapmasını bekliyoruz ama şu an için henüz birçok bölgede henüz çiçeklenme yok ama 'ilk çiçeklenme' dediğimiz için burada, bu mevsimde kayısı mevsimi başlamış oldu."

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