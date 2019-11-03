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Kayısı bahçelerinde "masalsı" sonbahar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 11:35 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli kayısı üretim alanlarından olan ve mikroklima iklimin hakim olduğu Iğdır'daki kayısı bahçeleri, sararan yapraklarıyla görülmeye değer görüntüler sunuyor - Ziyaretçilerden İlteriş Kağan Taşkınsu: - "Burada sarının, kahverenginin ve yeşilin çeşitli tonlarına şahit oluyoruz. Burayı gezdiğimizde adeta büyülü bir manzarayla karşılaştık. Bu bahçeleri, doğanın sunduğu bu renk tonlarını herkesin görmesi gerekiyor" - Asuman Taşbaşı: - "Çok beğendim, bir sürü kayısı ağacı var, renkleri de çok uyumlu. Gerçekten doğa bir ahenk içinde. Gökyüzü, kuş sesleri ve yaprakların sonbaharla birlikte aldığı o renkler gerçekten de görülmeye değer bir yermiş"

HÜSEYİN YILDIZ - Türkiye'nin önemli kayısı üretim alanlarından olan ve mikroklima iklimin hakim olduğu Iğdır'daki kayısı bahçeleri, sonbaharın renkleriyle güzel görüntüler oluşturuyor.

Yörenin en önemli gelir kaynaklarından olan ve kentin neredeyse her bölgesinde bulunan kayısı ağaçları, sonbaharda sararan yapraklarıyla görülmeye değer görüntüler sunuyor. İri ve sararmış yaprakları, kahverengi gövdesiyle doğaya renk katan kayısı ağaçlarının oluşturduğu sarı tonlar, ilgi çekici görüntüsüyle birçok kişi için doğal stüdyo oluyor.

Görsel şölen sunan kayısı bahçeleri, Anadolu Ajansı ekibince drone ile görüntülendi.

Bahçeleri ziyarete gelenlerden İlteriş Kağan Taşkınsu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayısı bahçelerinin görülmeye değer güzellikler sunduğunu söyledi.

Arkadaş grubuyla bahçeleri gezmeye geldiğini belirten Taşkınsu, "Burada sarının, kahverenginin ve yeşilin çeşitli tonlarına şahit oluyoruz. Burayı gezdiğimizde adeta büyülü bir manzarayla karşılaştık. Bu bahçeleri, doğanın sunduğu bu renk tonlarını herkesin görmesi gerekiyor." dedi.

Taşkınsu, kayısı bahçelerinin büyük bir turizm potansiyeli oluşturduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Iğdır'da böyle bir güzellik var, bu güzellik son zamanlarda sosyal medyada da ün kazandı, ziyaretçileri gün geçtikçe artıyor. İnsanların daha sık ziyaret edip buranın tanıtımına katkı sağlaması gerekiyor. Büyük bir turizm potansiyeli var, özellikle fotoğrafçılar için. Dört mevsimde uğrak noktası, fotoğraf çekimi için gelenler oluyor. Biz ilkbaharda bu güzellikleri görmüştük, sonbaharda da görmüş olduk."

- "Gerçekten de görülmeye değer bir yermiş"

Kayısı bahçelerini gezmeye gelenlerden Asuman Taşbaşı, doğanın ahenk içinde renklere büründüğünü ve görülmeye değer görüntüler sunduğunu ifade ederek, "Iğdır'da geldiğim ilk doğal alan, ilk defa bir kayısı bahçesi görüyorum. Çok beğendim, bir sürü kayısı ağacı var, renkleri de çok uyumlu. Gerçekten doğa bir ahenk içinde. Gökyüzü, kuş sesleri ve yaprakların sonbaharla birlikte aldığı o renkler gerçekten de görülmeye değer bir yermiş. Buraya geldiğim için çok mutluyum." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Bilal Özkan ise "Bahçeler çok güzel, sonbahar yapraklarını dökmüş. Yapraklar sararmış, çok hoşuma gitti. İnternette gördüm, zaten kayısı bahçeleri yazdığınızda Iğdır'daki bahçeler çıkıyor. Biz de merak ettik, arkadaşlarla birlikte gelip gezdik ve çok beğendik." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
doğal güzellik ığdır kayısı bahçeleri sonbahar

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