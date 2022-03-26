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  4. Kayısı bahçesinde çalışırken karşılaştıkları manzarayla şaşkına döndüler

Kayısı bahçesinde çalışırken karşılaştıkları manzarayla şaşkına döndüler

26.03.2022 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Çiçek açmaya yüz tutan kayısı bahçelerinde çalışma yapan kayısı üreticileri, aniden bastıran kar yağışıyla şoke oldu.

Kayısı bahçesinde çalışırken karşılaştıkları manzarayla şaşkına döndüler

Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 80’inin karşılandığı, ‘Kayısı Başkenti’ olarak da bilinen Malatya’da Nisan ayına sayılı günler aniden bastıran kar yağışı kayısı bahçelerinde çalışma yapan üreticileri tedirgin etti.

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ÜRETİCİLER ENDİŞELİ

Akçadağ ilçesine bağlı Levent, Küçükkürne, Bağköyü ve Fatih mahallelerinde etkili olan kar yağışının çiçek açmaya yüz tutmuş kayısı ağaçlarına zarar vereceğini belirten kayısı üreticileri endişelerini dile getirirken, bölgede ise kar yağışının sürdüğü öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya
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