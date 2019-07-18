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Kayısı Festivali Rafet El Roman konseri ile başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 09:57 | Son Güncelleme

MALATYA' da, 5 yıl aradan sonra 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali'nin açılışı yapıldı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA' da, 5 yıl aradan sonra 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali'nin açılışı yapıldı. Festival için kente gelen Rafet El Roman, sevenleriyle buluştu. Festivalin açılış törenine Malatya Valisi Aydın Baruş, Gümrük ve Ticaret eski Bakanı AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Demez, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Aysun Bay Karabulut ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yapılan konuşmaların ardından 'En İyi Yaş Kayısı' yarışmasında dereceye giren üreticiler açıklandı. Yarışma sonucunda Hacıhaliloğlu Kategorisinde; Kale ilçesinden Ekrem Kıraç, Darende ilçesinden Murat Özdemir, Doğanşehir'den Fikret Mete, Kabaaşı Kategorisinde; Yeşilyurt ilçesinde Mustafa Doğan, Darende ilçesinden İsmail Özdemir, Yeşilyurt ilçesinden Mehmet Koç oldu. Daha sonra yarışmada dereceye girenlere katılan protokol tarafından ödülleri verildi. Fuar açılışının ardından, 23'üncü Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali programı start aldı. RAFET EL ROMAN KONSERİ Festival kapsamında sahneye çıkan Rafet El Roman'a büyük ilgi gösteren Malatyalılar keyifli anlar yaşadı. Sahnedeki hareketli performansı ve söylediği şarkılarla sevenlerine doyumsuz bir konser yaşatan sanatçının şarkılarına katılanlar hep bir ağızdan eşlik etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın daveti üzerine kente gelen Rafet El Roman, hareketli ve duygusal şarkılarını seslendirdi. Rafet El Roman, geldiği Malatya'da karşılaştığı ilgiden mutlu olduğunu söyledi. Konser sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rafet El Roman, güzel bir repertuvar olduğunu belirterek, "Bunların temelinde 'seni seviyorum, yalancı şahidim' kendi şarkılarım oldu. Rahmetli Barış Manço'dan bir eser söyledik. Sonra çok güzel bir türkü seslendirdik. Biz memnun mutluyuz. Yarın ayrılıyoruz Malatya'dan ama bugün öğle saatlerinde şehirde gezdik, alış-veriş yaptık. Sağ olsunlar her girdiğimiz kapıdan da güzel bir kayısı hediyesi, süsü bizlere ikram ettiler. Yarın sabah erken uçakla ayrılmak zorundayım. Biz Elazığ'dan İstanbul'a, sonra da ayıptır söylemesi tatil başlıyor. Çocukları alıp tatile çıkacağız. Hep birlikte oğlum ve iki kızım hep beraber Bodrum'a gidiyoruz" dedi.

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