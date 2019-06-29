HABER

Kayısı Festivali’nde sağanak altında konser

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 23:57 | Son Güncelleme

IĞDIR'da düzenlenen Kayısı Festivali'nin ikinci gününde sağanak etkili oldu.

Kayısı Festivali’nde sağanak altında konser

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA) - IĞDIR'da düzenlenen Kayısı Festivali'nin ikinci gününde sağanak etkili oldu. Sanatçıların sahne aldığı sırada bastıran yağmura rağmen izleyenler alandan ayrılmadı.
Iğdır’da bu yıl 2’ncisi düzenlenen Kayısı Festivali’nin akşam etkinliklerinde sanatçılar sahne aldı. Valiyolu’ndaki meydanda düzenlenen konserde ilk olarak Iğdırlı Türk Halk Müziği sanatçısı Seyfettin Çelik sahne aldı. Çelik’in sevilen türkülerini seslendirdiği sırada yağmur başladı. Yağmura rağmen alanı terk etmeyen Iğdırlılar, Azerbaycanlı sanatçı Şebnem Tovuzlu'yu bekledi. Şebnem Tovuzlu, yağmura rağmen alandan ayrılmayanlara yaklaşık bir saat süreyle konser verdi. Konser boyunca hızını kesmeyen yağmurun altında sahneden inen Tovuzlu, sırılsıklam ıslanan seyircilerin arasına indi. Yağmur altında sevenleriyle tek tek kucaklaşan ve tokalaşan Tovuzlu, özçekim yapmayı da ihmal etmedi. Tovuzlu’nun konseri sağanak yağmur altında sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Kayısı Festivali’nde sağanak altında konserKayısı Festivali’nde sağanak altında konserKayısı Festivali’nde sağanak altında konserKayısı Festivali’nde sağanak altında konser

PARTNERYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuşYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuş
Her şey yüzlerce turistin gözleri önünde yaşandıHer şey yüzlerce turistin gözleri önünde yaşandı
TEM Otoyolu üzerinde terk edilen minibüsten kaçak göçmenler çıktıTEM Otoyolu üzerinde terk edilen minibüsten kaçak göçmenler çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB'de üst düzey istifalar gelmişti! İşte yeni isimler

İBB'de üst düzey istifalar gelmişti! İşte yeni isimler

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuşadası'nı karıştıran olay! Her şey yüzlerce turistin gözleri önünde yaşandı

Her şey yüzlerce turistin gözleri önünde yaşandı

Son dakika: Hakkari'den acı haber! Çatışmada yaralanan asker şehit oldu

Hakkari'den acı haber! Şehidimiz var

Yaz tatili için Türkiye’ye gelenler kilometrelerce kuyruk oluşturdu

Kilometrelerce kuyruk! Saatlerce beklediler

Kocaeli'de düğünde kavga: 11 yaralı

Düğünde ortalık karıştı! Çok sayıda yaralı var

29 Haziran 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, Sayısal Loto devretti

TEM Otoyolu'ndaki bir minibüs polisleri alarma geçirdi

Hareketli dakikalar! Polis alarma geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.