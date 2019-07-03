Dünya kayısı başkenti Malatya’da kayısı hasadı başladı. Malatya Valisi Aydın Baruş hasat yapılan bir bahçeyi ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

Dünya kayısı ihtiyacının yüzde 85’ini karşılayan Malatya’da binlerce insanın geçim kaynağı olan kayısıda hasat yüksek kesimlerde start aldı. Hasadın başlamasıyla birlikte Vali Aydın Baruş, Tarım il Müdürü Tahir Macit ve Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ile birlikte Battalgazi ilçesine bağlı Karakaş Mahallesi’ndeki bir kayısı bahçesini ziyaret ederek hasat çalışmalarını yerinde inceledi.

Burada konuşan Vali Baruş, “Bu sene kayısılarımızın verimi çok iyi, kayısılarımız çok kaliteli. Bu sene kayısın hak ettiği değerden daha fazlasını bulacağını düşünüyoruz. Burada öncelik vermemiz gereken konu çiftçilerimizin, üreticimizin emeğinin karşılığını bulması. Gerek yaş kayısı gerekse kuru kayısı ticaretinde üreticilerimizin birlik halinde hareket etmesini kayısı ticareti yapan firmaların da kayısının hak ettiği değeri bulması için ellerinden geleni yapmalarını istiyoruz” dedi. Bu sene yaklaşık 390 bin ton yaş kayısı rekoltesi beklediklerini ifade eden Baruş, hasat döneminin hayırlı olmasını diledi.

Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise “Ben öncelikle bu yılki hasadın ülkemize ve memleketimize hayırlı ve bol kazançlar getirmesini temenni ediyorum. Gerçekten üreticilerimiz masrafların yüzde 40 artığı zor bir süreçten geçiyor. Kayısıdan her ay 21-22 milyon dolar gelir elde ediyoruz. Ortalama 260 milyon dolar sadece kuru kayısıdan gelir elde etmiş oluyoruz. Bu da şehrimiz için çok önemli bir şey. Bu fiyatları üreticilerin de mutlu olduğu seviyeye çıkarmak için biz de elimizden gelen gayreti yapacağız” diye konuştu.



