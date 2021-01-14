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  4. Kayısı kolilerinden Bizans Dönemi’ne ait eserler çıktı

Kayısı kolilerinden Bizans Dönemi’ne ait eserler çıktı

14.01.2021 20:27 | Son Güncelleme:
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Ardahan İl Jandarma Komutanlığı, ihbar üzerine durdurulan yolcu otobüsünde kayısı kolisi içerisine saklanan Bizans Dönemi’ne ait 205 sikke, 31 obje, 11 yüzük olmak üzere 247 parça tarihi eser ele geçirdi.Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gelen ihbar üzerine Çamlıçatak yol kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı, ihbar üzerine durdurulan yolcu otobüsünde kayısı kolisi içerisine saklanan Bizans Dönemi’ne ait 205 sikke, 31 obje, 11 yüzük olmak üzere 247 parça tarihi eser ele geçirdi.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gelen ihbar üzerine Çamlıçatak yol kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsün bagajındaki koliye metal dedektör sinyal verdi. Ardahan’dan teslim alınmak üzere gönderilen kayısı kutularının içerisine gizlenmiş vaziyette 205 adet sikke, 31 adet obje ve 11 adet yüzük olmak üzere 247 adet tarihi eser niteliğindeki malzemeye el konuldu.

Kars Müze Müdürlüğüne teslim edilen tarihi eserlerin Bizans Dönemi’ne ait olduğu tespit edilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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