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Kayısıda hasar tespit çalışmaları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 11:09 | Son Güncelleme

Malatya’da etkili olan kar yağışı ve soğuk havadan olumsuz etkilenen kayısıda hasar tespiti için çalışmalar başladı.Dünyanın kayısı başkenti Malatya’da son günlerde etkili olan soğuk hava özellikle yüksek kesimlerdeki kayısı bahçelerine zarar verdi.

Kayısıda hasar tespit çalışmaları başladı

Malatya’da etkili olan kar yağışı ve soğuk havadan olumsuz etkilenen kayısıda hasar tespiti için çalışmalar başladı.
Dünyanın kayısı başkenti Malatya’da son günlerde etkili olan soğuk hava özellikle yüksek kesimlerdeki kayısı bahçelerine zarar verdi. Zararın boyutunun tespit edilmesi için hasar belirleme çalışmaları yürütülüyor. Hasar tespit çalışmalarının Tarım ve Orman il ile ilçe müdürlükleri ekipleri tarafından yürütüldüğünü belirten Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, "Malatya’da yoğun bir kar yağışı olması nedeniyle özellikle yüksek kesimlerdeki kayısı ağaçları zarar gördü. Soğuk havalarla birlikte etkili olan zirai don da kayısı üreticilerini kara kara düşündürüyor. Üreticilerin mağdur edilmemesi ve mağduriyetin en aza indirilmesi için hasar tespit çalışmaları başladı. İl ve ilçe müdürlükleri şu anda arazide tespitlerini sürdürmektedir" dedi.

Don riski devam ediyor
Oda Başkanı Solmaz, don riskinin devam ettiğini belirterek üreticileri uyardı. Solmaz, "Dağlarda kar olduğu müddetçe hala don riski devam ediyor. Bizim en büyük korkumuz hava sıcaklığının eksi 3 derece ve altına düşmemesi. Çünkü Kayısı çağlası en fazla eksi 1 dereceye kadar dayanabiliyor. Çiçekteyken belki bu kadar da dayanamıyor. Bu nedenle yüksek kesimlerdeki üreteciler için risk daha büyük" diye konuştu.

Kayısıda hasar tespit çalışmaları başladı

Kayısıda hasar tespit çalışmaları başladı

Kayısıda hasar tespit çalışmaları başladı

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