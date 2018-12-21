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Kayısıdan piyano yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 12:51 | Son Güncelleme

MALATYA'da öğrenciler mikro denetleyiciler ile 'kayısı piyano' yaptı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da öğrenciler mikro denetleyiciler ile 'kayısı piyano' yaptı. Daha önce kayısıdan kolonya, çikolata, krem, çay, şampuan ve birçok kozmetik ürün ile yiyecek-içecek yapılan kentte ilk defa kayısıdan müzik aleti yapıldı. Yapılan mini piyano, içine konulan mikro denetleyiciler aracılığıyla bilgisayara bağlanan kuru kayısıya basıldığında ses çıkarıyor. Kentte farklı okullarda eğitim gören lise öğrencileri hafta sonlarında bir araya gelerek Robotik Kodlama Eğitmeni Mehmet Hakan Karadayı ile beraber kayısı kullanarak mini piyano yaptı. Mikro denetleyicilerin kullanıldığı kayısı piyano, kuru kayısıya takılan kabloların bilgisayara bağlanmasıyla kayısıya basıldığında piyano sesi çıkıyor. Kayısının bilgisayara verdiği etkileşimi test ettikleri sırada 'kayısı piyano'yu bulduklarını belirten Mehmet Hakan Karadayı, "Bugüne kadar kayısının her şeyi yapıldı. Biz de elektronik bir kayısı piyano yapmak istedik. Öğrencilerimizle birlikte böyle bir yola geldik ve bu yolda çocuklarla birlikte elektronik parçaları kullanarak bir piyano oluşturduk" dedi. Karadayı, kayısının elektriği ileten bir yapısı olduğunu ifade ederek, "Kayısının potasyum içeriği fazlaca. Zaten içerisinde mineraller de zengin, her derde zaten deva. Bizde kendi elektronik malzememizle deva olarak çalıştırdık kayısıyı. Çocuklarla birlikte sensörlerle, kablolarla ve hazır 'ardino' dediğimiz mikro denetleyicilerle bir sistem oluşturduk. Geri dönüşüm malzemelerinden bir ahşap piyano kalıbı yaptık. Zaten çoğu malzeme geri dönüşüm malzemesi. Böyle bir yapı oluşturduk. Kayısıyı gençlerle birlikte bu hale getirdik" diye konuştu. Kayısının daha önce sabunu, kremi ve kimyevi şeyler gibi birçok yiyecek- içeceğinin yapıldığını hatırlatan Karadayı, şöyle dedi: "Biz de 'kayısıyı elektronikle nasıl birleştire biliriz veya kayısıdan ne yapabiliriz' diye kendimize sorduk. Gençlerle birlikte bir arge çalışması yaparken kayısıdan elektrik iletimini hızlı alabildiğimizi gördük. Ardından 'kayısıyı acaba elektronikle birleştirebilir miyiz' dedik ve kayısı piyano ortaya çıktı. Kayısı piyano ile hem müzik çalabiliyoruz, hem de çocuklar kodlama yapıyorlar. Çocukların şu an işledikleri kodu kendileri satır satır yazdılar. Bunu hazır kodlarla da bulabiliyorlar ama araştırma- geliştirme ile kendi yapısını oluşturdular. Normalde bilgisayara bağlı çalışıyor ama biz bilgisayardan bağımsız çalıştırdık bunu yapmış olduğumuz devre ile. Mikro denetleyici ile bunu bu hale getirdik. Buradaki amacımız şu; çocukların sevmediği meyveleri, sevmediği doğal yiyecekleri çocuklara sevdirmek olabilir amacımız. Doğal şeyleri oyuncaklarla birleştirerek yeni bir ürün oluşturmaya çalışacağız. Bundan sonraki aşamamız bu."

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