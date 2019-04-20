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Kayısılı pilav yaptı, talebe yetişemiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 10:47 | Son Güncelleme

MALATYA'da, 1940 yılından bu yana faaliyet gösteren Hacı Baba restoranın 4’üncü kuşak temsilcisi olan Zeki Saygı, Malatya’nın meşhur kayısısını pilav ile buluşturdu.

Kayısılı pilav yaptı, talebe yetişemiyor

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'da, 1940 yılından bu yana faaliyet gösteren Hacı Baba restoranın 4’üncü kuşak temsilcisi olan Zeki Saygı, Malatya’nın meşhur kayısısını pilav ile buluşturdu. Kayısılı pilavın müşteriler tarafından ilgi gördüğünü belirten Saygı, bu yemeği Malatya mutfağına tescillemek istiyor.
İsteğe göre gün kurusu ve islimli kuru kayısıyı pilavla buluşturan Saygı, kayısılı pilavın müşteriler tarafından beğenildiğini, bazı zamanlar ise talebe yetişemediklerini söyledi. Saygı, geçen yıl Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan ve yeryüzündeki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonunun yetiştiği Malatya'da kayısılı pilavı tescilletmek istediğini belirerek, "Her yörenin kendine has bir yemeği var. Mesela Gaziantep'in fıstığı varsa, bizim Malatya'nın da kayısısı var. Biz dedik bu kayısıdan ne yapabiliriz. Bazı insanlar kayısılı çikolata yapıyor. Bizde dedik bir katma değerimiz olsun. Hem yemeklere değişik bir reha, değişik bir tat veriyor. Biz de bu vesileyle kayısılı pilav yapalım, Malatya'ya bir katma değerimiz olsun, hem mutfak kültürümüzün sanatını zenginliğini gösterelim istedik" dedi.
Kayısılı pilavın tarifini de veren Saygı, "Baldo pirinç, Pütürge tereyağı, bezelye, fıstık içi, kayısı çekirdeği, isteğe göre bademde konulabilir, kuş üzümü ve ayrıca islimli kayısıyı kuşbaşı şeklinde doğrayarak tavada buluşturduk" diyerek anlattı.
'MALATYA MUTFAĞI UNESCO'YA GİRMELİ'
Saygı, milletvekillerinin, mülkü amirlerin ve Malatya'ya gönül veren bürokratların zengin Malatya mutfağını mutlaka Birleşmiş Milletler’e (UNESCO) sokması gerektiğini ifade ederek, "Genel otoriteler gurmeleri, gastronominin uzmanları diyorlar ki; 'böyle bir mutfak dünyada yok, çünkü sanat var burada' hem lezzet, hem sanat, hem sunum var. Biz de inşallah bunu aile olarak meccanen kendimizi bu işe adamışız. İnşallah kayısıyla beraber Malatya'nın yemeklerini en güzel şekilde tanıtmaya gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

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Kayısılı pilav yaptı, talebe yetişemiyorKayısılı pilav yaptı, talebe yetişemiyorKayısılı pilav yaptı, talebe yetişemiyorKayısılı pilav yaptı, talebe yetişemiyor

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