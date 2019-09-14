HABER

"Kayıt dışı istihdam insanın geleceğinden çalmadır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 17:29 | Son Güncelleme

SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı: - "Kayıt dışı istihdam, insanın geleceğinden çalmadır, insanın emekliliğinin önündeki en büyük engellerden biridir, SGK'nin de finansal sorunudur" - "Vatandaşlara en büyük müjdemiz, hizmetimiz, genel sağlık sigortası uygulamasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Bakanımızın da ifade ettiği gibi en büyük 'Türk mucizesi' dediğimiz genel sağlık sigortasıdır"

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı, "Kayıt dışı istihdam, insanın geleceğinden çalmadır, insanın emekliliğinin önündeki en büyük engellerden biridir, SGK'nin de finansal sorunudur." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Bağlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurum olarak uzun bir aradan sonra yönetim kurulu toplantılarını Ankara dışında gerçekleştirdiklerini söyledi.

Toplantıları Ankara dışında gerçekleştirerek işçi, iş veren ve vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemeyi amaçladıklarını belirten Bağlı, bu kapsamda ziyaretler gerçekleştirerek, verimli faaliyetler yürüttüklerini dile getirdi.

Vatandaşa en büyük müjdenin, hizmetin, genel sağlık sigortası uygulaması olduğunu ifade eden Bağlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, Bakanımızın da ifade ettiği gibi en büyük 'Türk mucizesi' dediğimiz genel sağlık sigortasıdır. Hiçbir şekilde çalışmıyorsanız, sigortanız yoksa, herhangi bir yerde kaydınız bulunmuyorsa gelir testine girerek sınırsız bir şekilde sağlık hizmeti alabiliyorsunuz. Gelir testine girmek istemiyorsanız da hane reisi baba 76 lira ödeyerek kendini, eşini ve bütün çocuklarını, benim, Bakanımızın ve Cumhurbaşkanımızın sahip olduğu genel sağlık sigortasına sahip olma imkanı var. Bunu yeterince tanıtıyor muyuz? İşte bizim sahada gördüğümüz en büyük eksikliklerden biri bu. Genel sağlık sigortası Türkiye'nin, sayın Cumhurbaşkanımızın gerçekleştirdiği en büyük devrimlerden biri."

Bağlı, Türkiye'deki Genel Sağlık Sigortası Sistemi'nin benzerinin gelişmiş Batı ülkelerinde bile bulunmadığını kaydetti.

Sağlık konusunun önemli bir konu olduğunu vurgulayan Bağlı, sigortası olmayan, çalışmayan, herhangi bir geliri bulunmayanların kurumlarına başvurarak rahatlıkla bu sistemden yararlanabileceğini, ihtiyaç durumuna göre yurt dışında bile tedavi olabileceğini belirtti.

- Kayıt dışı istihdamla mücadele

En büyük görevlerinden birinin de kayıt dışı istihdamla mücadele olduğuna işaret eden Bağlı, bu anlamda yoğun çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bağlı, şöyle konuştu:

"Kayıt dışı istihdam, insanın geleceğinden çalmadır, insanın emekliliğinin önündeki en büyük engellerden biridir, SGK'nin de finansal sorunudur. Gittiğimiz her yerde kayıt dışıyla mücadeleyi anlatıyoruz ama bunu cezalandırarak, teftişlerle, raporlarla değil, bu bilinci, farkındalığı artırarak, vatandaşları bu konuda eğiterek yapmak istiyoruz. Özellikle vatandaşlarla temas kurduğumuzda üzerinde en fazla durduğumuz, parmak bastığımız konu kayıt dışıyla mücadele."

PARTNER Kredi kartını çaldığı anne-babasını öldürtmek için kiralık katil tutmuş! Kredi kartını çaldığı anne-babasını öldürtmek için kiralık katil tutmuş!
Aksaray'da sağanak, sele neden olduAksaray'da sağanak, sele neden oldu
Akrobasi pilotlarının gösterisi nefes kesti (2)Akrobasi pilotlarının gösterisi nefes kesti (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sosyal güvenlik Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı toplantı

En Çok Okunan Haberler

İntihar eden kadının eşi konuştu

İntihar eden kadının eşi konuştu

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

''Falcao ikinci Diagne olur''

''Falcao ikinci Diagne olur''

Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gültekin Avcı yeniden gözaltında

Gültekin Avcı yeniden gözaltında

Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Türkiye ve ABD'den önemli görüşme!

Şanlıurfa'da binlerce kişi terörü lanetledi

Şanlıurfa'da teröre lanet yürüyüşü

Öğrencilerin gözü önünde bir anda yere yığıldı!

Öğrencilerin gözü önünde bir anda yere yığıldı!

Mardin’deki çatışmada yaralanan korucu şehit oldu

Babasıyla aynı gün, aynı yaşta şehit düştü

80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.