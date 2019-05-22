Kayıt dışı özel ders veren FETÖ'cülere operasyon: 14 gözaltı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA’da, 'FETÖ/PDY üyesi olmak' iddiasıyla haklarında adli işlem yapılan, KHK ile öğretmenlikten ihraç edilen ve kentte özel eğitim-öğretim kursu adı altında kayıt dışı ve sahte kimlik kullanarak özel ders verdiği ortaya çıkan 14 şüpheli, gözaltına alındı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkarılması amacıyla Isparta Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü’nce çalışma başlatıldı. 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü' üyesi olmak suçundan daha önce haklarında adli işlem yapılan, KHK ile öğretmenlikten ihraç edilen ve farklı adli makamlarca halen aranan örgüt üyelerinin Isparta’da özel eğitim ve öğretim kursu adı altında kayıt dışı veya sahte kimlik kullanarak apartman dairelerinde özel ders verdikleri ve bir özel eğitim kurumunun odak haline geldiği tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Şüphelilerin örgütsel dayanışma içinde oldukları, birlikte hareket ettikleri ve yeni yapılanma içerisinde olduklarının anlaşılması üzerine operasyon düzenlendi. Hücre evlerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden elde edilen dijital materyaller, sahte kimlikler ve dokümanlara el konuldu. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

