Kayıt Dışı Suriyeli İşçiler Önlemlerden Kötü Etkileniyor

Reuters haber ajansına göre, Türkiye’de Corona virüsü salgınına karşı alınan önlemlerden en çok etkilenen kesimlerden biri, çoğu kayıt dışı işçi olarak çalışan Suriyeli mülteciler.

Türkiye’de işçiler Corona virüsü önlemleri nedeniyle işten çıkartılırken, Mart ayından bu yana kendilerine devlet tarafından ayda 1.200 lira destek veriliyor. Ancak binlerce Suriyeli mülteci bu destek kapsamında değil. Bunların çoğu kayıt dışı ekonomide, çoğu da gündelik işçi olarak çalışıyor.

Ankara neredeyse 3 bin kişinin hayatını kaybettiği salgınla mücadele ederken, ülkede giysi perakendecileri, alışveriş merkezleriyle birlikte bunların tedarikçileri de kapılarını kapatmak zorunda kaldı.

Ancak Türk işçilerin aksine, Suriyeli mültecilerin kriz sırasında hayatta kalmalarını sağlayacak bir sosyal güvenlik ağı mevcut değil.

Reuters haber ajansının konuştuğu bu mültecilerden Suriyeli Muhammed Eid, İstanbul’a geldiğinden beri çalıştığı konfeksiyon fabrikası kapanınca Türkiye’deki işçilerin büyük kısmı gibi yevmiyesini bir gecede kaybetti.