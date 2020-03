Kayıt olmak için öyle bir şart istiyor ki…

İnternet ve tabii ki akıllı telefonlar, hayatımızın hemen her noktasında. Sosyal platformlar, yeni iş bağlantıları ve arkadaşlık ilişkileri için çok önemli ve sayıları her geçen gün artıyor. Artık çoğu kullanıcının Facebook ve Twitter kullanmadığı bile söylenebilir. Peki ilgi nereye kayıyor derseniz, dating app, yani buluşma uygulamalarının kullanıcı kitleleri her geçen gün artıyor.

Dinky One’ın farkı, küçük penisli erkeklerle kadınların buluşmasını amaç edinmiş bir platform olması. Evet, doğru okudunuz.

Çoğu erkek için ufak penis, bir sorun olarak görülür. Öte yandan, bazen karşı cins için de tercih küçük penisten yana olabiliyor. İşte hal böyle olunca, bazı girişimciler de ortaya Dinky One’ı çıkardı.

Peki ilgi var mı derseniz, evet, gerçekten büyük ilgi var. Çünkü yayın hayatına başlayalı sadece birkaç gün olmasına rağmen şimdiden on binlerce üye alımı yapılmış bile. Daha fazla detay için https://dinkyone.com/ adresine bakabilirsiniz.

