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Kayıt yaptıran üniversite öğrencilerine terör uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 18:21 | Son Güncelleme

İzmir polisi, kayıt yaptırmak üzere Ege Üniversitesine gelen öğrenciler ile velilerini terör ve suç örgütleri hakkında bilgilendirdi - Öğrenci velisi Şükran Şentürk: "Kızımın kaydı için geldiğimiz üniversitede bize yardımcı olan polisleri görünce güvende olduğumuzu hissettim"

İZMİR (AA) - İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kayıt yaptırmak için Ege Üniversitesine gelen öğrenciler ile velilerini terör ve suç örgütlerine karşı bilgilendirdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Ege Üniversitesini kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri başladı.

Üniversite yerleşkesinin girişinde birçok vakıf ve dernek ile özel yurtların stantlarının yanında İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin irtibat masası da kuruldu.

Ege Üniversitesi yerleşkesi içinde "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında irtibat masaları kuran polisler, kayıt yaptırmak için üniversiteye gelen öğrenciler ile velilerini karşıladı.

Öğrencilerin terör ve suç örgütleri tarafından kandırılmasını önlemeye yönelik bilgilendirici broşürleri dağıtan polisler, alınması gereken tedbirler hakkında ailelerle sohbet etti.

Stantta görevli polis memurlarından Tunahan Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversite sınavını kazanarak kente gelen öğrencilerin, kötü niyetli kişilerin tuzağına düşmemesi için bilgilendirme çalışması yaptıklarını ifade etti.

Suç işleyen kişiler ve örgütlerin öğrencilere yaklaşmak için arkadaşlık, hemşehrilik gibi konularda konuşarak yakınlık kurmaya çalışabileceğine işaret eden Eroğlu, dini inançları kullanan terör örgütlerinin de sosyokültürel görünümlü etkinlikler düzenleyebildiklerini aktardı.

Terör ve suç örgütlerinin eleman temini için öğrencileri kullanmalarına izin vermeyeceklerini belirten Tunahan Eroğlu, "Öğrencilerin ve ailelerinin huzur, güven ve emniyet içinde olmaları için varız." dedi.

Öğrencilere ve ailelerine dağıtılan broşürlerde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) konusunda ayrı bir bölüm yer aldı.

Dağıtılan broşürlerde, kayıt işlemlerinin rektörlük tarafından kurulan masalarda üniversite görevlileri tarafından yapıldığına vurgu yapılarak, "Kayıt esnasında yardım etme, kalacak yer bulma, soru ve ders notlarını verme gibi bahanelerle size yaklaşanların farklı amaçlarının olabileceği, sizleri yurt, pansiyon, ışık evi gibi yerlere götürmek için dini inanç ve değerleri kullanabilecekleri unutulmamalı." uyarısı yapıldı.

- "Kendimi güven içinde hissettim"

Diş Hekimliği Fakültesini kazanan kızına kayıt işlemleri için eşlik ettiğini söyleyen Şükran Şentürk, kendilerini karşılayan polislerin yakın ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şentürk, "Kızımın kaydı için geldiğimiz üniversitede bize yardımcı olan polisleri görünce güvende olduğumuzu hissettim." diye konuştu.

Kazandığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kayıt için geldiğini ifade eden Dilara Kara ise öğrencilerin güvenliği düşünülerek hazırlanan projeyi son derece olumlu bulduğunu ve desteklediğini dile getirdi.

İzmir genelindeki üniversitelerde 6 Eylül'e kadar sürecek proje ile kent genelinde yeni kayıt yaptırmaya gelen 18 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

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