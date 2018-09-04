Kayıt yaptıran üniversite öğrencilerine terör uyarısı

İZMİR (AA) - İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kayıt yaptırmak için Ege Üniversitesine gelen öğrenciler ile velilerini terör ve suç örgütlerine karşı bilgilendirdi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Ege Üniversitesini kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri başladı. Üniversite yerleşkesinin girişinde birçok vakıf ve dernek ile özel yurtların stantlarının yanında İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin irtibat masası da kuruldu. Ege Üniversitesi yerleşkesi içinde "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında irtibat masaları kuran polisler, kayıt yaptırmak için üniversiteye gelen öğrenciler ile velilerini karşıladı. Öğrencilerin terör ve suç örgütleri tarafından kandırılmasını önlemeye yönelik bilgilendirici broşürleri dağıtan polisler, alınması gereken tedbirler hakkında ailelerle sohbet etti. Stantta görevli polis memurlarından Tunahan Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversite sınavını kazanarak kente gelen öğrencilerin, kötü niyetli kişilerin tuzağına düşmemesi için bilgilendirme çalışması yaptıklarını ifade etti.

Suç işleyen kişiler ve örgütlerin öğrencilere yaklaşmak için arkadaşlık, hemşehrilik gibi konularda konuşarak yakınlık kurmaya çalışabileceğine işaret eden Eroğlu, dini inançları kullanan terör örgütlerinin de sosyokültürel görünümlü etkinlikler düzenleyebildiklerini aktardı. Terör ve suç örgütlerinin eleman temini için öğrencileri kullanmalarına izin vermeyeceklerini belirten Tunahan Eroğlu, "Öğrencilerin ve ailelerinin huzur, güven ve emniyet içinde olmaları için varız." dedi. Öğrencilere ve ailelerine dağıtılan broşürlerde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) konusunda ayrı bir bölüm yer aldı. Dağıtılan broşürlerde, kayıt işlemlerinin rektörlük tarafından kurulan masalarda üniversite görevlileri tarafından yapıldığına vurgu yapılarak, "Kayıt esnasında yardım etme, kalacak yer bulma, soru ve ders notlarını verme gibi bahanelerle size yaklaşanların farklı amaçlarının olabileceği, sizleri yurt, pansiyon, ışık evi gibi yerlere götürmek için dini inanç ve değerleri kullanabilecekleri unutulmamalı." uyarısı yapıldı.