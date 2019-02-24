Kayıtlara geçen ilk 'bitcoin' cinayeti sanıklarına ceza yağdı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'da geçen yıl Şükrü Mert Ersoy'u (23) hesabındaki sanal para olan bitcoini almak için boğarak öldürdükleri suçlamasıyla yargılanan 5 sanık hakkında karar verildi. 'Türkiye'nin ilk bitcoin cinayeti' olarak kayıtlara geçen olayda tutuklu sanıklar Moray Akça, Mehmet Yeşilkaya, Fırat Burun ve Sergen Yasak'a ayrı ayrı 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu ve 'gece vakti nitelikli yağma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis; sanık Seydo Salacak'a da toplam 16 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Antalya'da annesiyle yaşayan Şükrü Mert Ersoy, Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi'nde geçen yılın eylül ayında, otomobilinde boğularak öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Ersoy'u öldürdüğü suçlamasıyla Moray Akça, Fırat Burun, Sergen Yasak, Seydo Salacak ve Mehmet Yeşilkaya'yı Serik ve kent merkezinde düzenlediği operasyonlarla yakaladı. Serik sulh ceza hakimliğine çıkarılan 5 kişi 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

SANIKLAR SEGBİS İLE BAĞLANDI

Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıklar hakkında 'kasten öldürme' ve 'yağmaya teşebbüs' suçlamasıyla açılan davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmaya Moray Akça, Fırat Burun, Sergen Yasak, Seydo Salacak ve Mehmet Yeşilkaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tutuklu bulundukları Alanya Cezaevi'nden katılırken, öldürülen Şükrü Mert Ersoy'un babası Turgut Ersoy'la avukatlar ve sanık yakınları duruşma salonunda hazır bulundu.