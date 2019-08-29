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Kayıtsız göçmenleri taşıyan otobüs kaza yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 10:54 | Son Güncelleme

AKSARAY'da, içinde kayıtsız 38 göçmen ve 6 görevlinin bulunduğu otobüs, iddiaya göre TIR'ın sıkıştırması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkıp, tarlaya girdi.

Erkan ALTUNTAŞ- Atilla ATMACA/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY'da, içinde kayıtsız 38 göçmen ve 6 görevlinin bulunduğu otobüs, iddiaya göre TIR'ın sıkıştırması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkıp, tarlaya girdi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 7 göçmen ambulansta tedavi edildi. Kaza, 07.45 sıralarında Aksaray- Adana karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. İstanbul Tuzla'dan Kahramanmaraş'taki kampa Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu kayıtsız göçmenleri taşıyan Mustafa Kemal Çiçek yönetimindeki O7 GSA 85 plakalı otobüs, iddiaya göre yanından geçen TIR sürücüsünün sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Sürücü Çiçek'in çabasıyla devrilmeden şarampolü geçen otoobis tarlaya girdi. Aralarında askerlerin de olduğu 6 görevli ile 38 göçmenin bulunduğu otobüsten kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 7 göçmen, ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansta tedavi edildi. 7 göçmenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Göçmenlerin başka otobüsle yola devam edeceği bildirildi.

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