"Kayıtsızlık Virüs Kadar Tehlikeli Olabilir"

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Corona virüsü pandemisine karşı verilen mücadelenin henüz bitmekten çok uzak olduğunu vurguladı.

WHO'nun Nepal'daki Güneydoğu Asya bölgesel toplantısına Roma'dan katılan Tedros, "Bu pandemiyle ilgili deneyimlerimiz bize hiçbir ülkenin tedbiri elden bırakamayacağını gösterdi. Kayıtsızlık virüsün kendisi kadar tehlikeli olabilir. İhtiyatlı olmaya devam etmeliyiz" dedi.

WHO Başkanı, pandemiyle mücadelenin en iyi yolunun ve gelecekte "en büyük farkı" yaratabilecek etkenin tüm ülkelerin eşit olarak faydalanabilecekleri bir çözüm bulmak olduğunun altını çizdi.

"Küresel eşgüdüm için büyük ihtiyaç duyulan temeli sağlayacak pandemi hazırlılığı ve yanıtı üzerinde uluslararası bir anlaşma sağlamanın, gelecek salgın ya da pandemilere daha tutarlı ve eşgüdümlü yanıt vermek için oyunun kurallarını belirlemenin" önemine değinen Tedros, "Aşı dağıtımının ne kadar adaletsiz olduğunu söylememe gerek yok. Hepimiz bu adaletsizlik karşısında hayalkırıklığı içindeyiz" dedi.

WHO Başkanı, bir süredir, aşı dağıtımının nüfusunun sadece yüzde 1 ila 2'sini aşılayabilmiş ülkelere odaklanması çağrısı yapıyor.

Tedros, Nepal'deki toplantıda, "Bir daha bu boyutta bir pandeminin ve bu boyutta bir adaletsizliğin yaşanmasına asla izin vermemeliyiz" dedi.

Avustralya salgında zirve noktasına yaklaşıyor

Avustralya'nın en kalabalık eyaleti new South Wales, Pazar günü yaklaşık bin 500 yeni enfeksiyon vakası ve üç ölüm olduğunu bildirdi.

New South Wales eyaleti Başkanı Gladys Berecikliyan, Sidney'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "birkaç hafta içinde" salgının zirve noktasına erişmeyi beklediklerini söyledi.

Berecikliyan, New South Wales eyaletinde yetişkinlerin yüzde 40'ının Corona aşısının her iki dozunu da olduğunu kaydetti.

Avustralya'nın Victoria eyaletindeyse Pazar günü 180 yeni vaka tespit edildi. Eyalet Başkanı Daniel Andrews Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi olanların çoğunun aşısız olduğunu belirtti ve halkı bir an önce aşılarını yaptırmaya çağırdı.

İsrail kapılarını turistlere açmaya hazırlanıyor

İsrail'den Pazar günü yapılan açıklamada enfeksiyon vakaları yüksek olmasına rağmen sınırların turistlere açılacağı bildirildi.

Nüfusunu en hızlı aşılayan ülkelerin başında gelen İsrail, Mayıs ayında kısıtlı sayıda turiste kapılarını açmış, ancak turizmi faaliyete geçirme planı, vaka sayılarının artması üzerine askıya alınmıştı. İsrail, yüksek bulaşma oranına sahip Delta varyantı nedeniyle dünyada vaka sayıları en hızlı artan ülkeler arasında yer alıyor.

İsrail Turizm Bakanlığı, 19 Eylül'den itibaren bazı ülkelerden turist gruplarının ülkeye kabul edileceğini bildirdi. Turistlerin İsrail'e giriş yapabilmesi için tam aşılı olduklarını kanıtlamaları ve PCR testi yaptırmaları gerekiyor. Yetkililer, PCR testi sonuçları çıkana kadar turistlerin otel odalarında konaklamalarının zorunlu olacağını, bu sürecin 24 saati geçmesinin beklenmediğini kaydetti.

Japonya'dan online aşı sertifikası

Japonya'da Nikkei gazetesi, hükümetin Corona virüsü aşılarını internet üzerinden online olarak devreye sokacağını bildirdi.

Habere göre Aralık ortasından bu yana aşılananlar için çıkarılacak sertifikanın ülke içinden çok yurtdışı seyahatlerde kullanılması hedefleniyor.

Brezilya federal sağlık denetim kurumu Anvisa, 12 milyon dozdan fazla Corona aşısının kullanımını 90 günlüğüne askıya aldı. Bunun nedeni, bu dozların aşı imalatı ruhsatı bulunmayan bir fabrikada üretilmiş olması.

Brezilya'da halkın çoğu ikinci doz aşılarını olmayı beklerken bazı kentlerde takviye doz aşıların yapılmaya başlandığı bildiriliyor. Associated Press haber ajansına göre takviye doz aşılar, yaşlı Brezilyalılar'ın Çin yapımı Sinovac aşısının etkinliğine ilişkin kaygıları nedeniyle uygulamaya kondu.

Fransa, İsrail, Çin ve Şili, yaşlı vatandaşlarına takviye doz aşı yapmaya başlayan ülkelerden bazıları. ABD'deyse 20 Eylül'den itibaren halkın çoğuna takviye aşı uygulamaya başlama planı, Biden yönetimi yetkililerinin Cuma günü verdiği bilgiye göre gecikebilir. Bu gecikme, Moderna aşısını olanların takviye üçüncü doz aşılarını yaptırmasının ertelenmesine yol açabilir.

Bahreyn ise Pazar günü, ikinci doz aşısının üzerinden 6 aydan uzun süre geçen 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarına Rus yapımı Sputnik aşısını takviye doz olarak uygulamaya başlayacağını açıkladı.

Japonya ve Güney Kore ise takviye doz aşıları bu yılın dördüncü çeyreğinden itibaren yapmayı planlıyor. Malezya da takviye doz uygulaması başlatmayı planlasa da Sağlık Bakanı, ilk doz aşılarını henüz yaptırmamış olanlara öncelik tanınacağını söyledi.

Tayland'da takviye dozlar sadece sağlık çalışanları ve öncelikli işlerde çalışanlara yapılıyor.

Takviye doz uygulamasının yürürlükte olduğu Rusya, Macaristan ve Sırbistan'da aşı arzında herhangi bir sıkıntı yaşanmamasına rağmen takviye dozlara talebin düşük olduğu gözleniyor.

Associated Press'e göre Fransa, en ağır salgını 12 saat dilimi ötede, başta Tahiti olmak üzere Fransız Polinezyası'na bağlı adalarda yaşıyor.

Sağlık yetkilileri, Büyük Okyanus'un güneyindeki takımadalarda oksijen ve yoğun bakım yatağı sıkıntısı olduğunu, morglarda yer bulmanın da giderek zorlaştığını bildirdi. Adalardaki aşılanma oranıysa yüzde 32,2.

Her 100 bin kişide 2 bin 800 enfeksiyon vakasının görüldüğü Fransız Polinezyası, şu and Fransa toprakları içinde en yüksek enfeksiyon oranı rekoruna sahip. Bölgedeki Covid-19 bağlantılı 463 ölüm vakasının çoğu, son 30 günde kaydedildi.

Johns Hopkins Üniversitesi Corona Virüsü Kaynak Merkezi'nin verilerine göre Pazartesi sabahı itibarıyla küresel Corona enfeksiyon vaka sayısı 220 milyon 700 bine ulaştı. Küresel çapta ölü sayısıysa 4 milyon 600 bin. Üniversiteye göre şimdiye kadar 5 milyar 400 milyon doz Corona aşısı yapıldı.

Bu haberin bazı ayrıntıları Associated Press ve Reuters haber ajanslarından alınmıştır.

