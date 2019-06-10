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Kaykay süren gençlerin otoyolda ölüm yolculuğu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 13:57 | Son Güncelleme

Manisa’da İzmir-İstanbul yolu olarak bilinen ve yoğun araç trafiğinin yaşandığı Mimar Sinan Bulvarı üzerinde kaykay süren bir genç arkasından bir aracın geldiği sırada dengesini kaybederek düştü.

Manisa’da İzmir-İstanbul yolu olarak bilinen ve yoğun araç trafiğinin yaşandığı Mimar Sinan Bulvarı üzerinde kaykay süren bir genç arkasından bir aracın geldiği sırada dengesini kaybederek düştü. Araç şoförünün dikkatli davranması sonucu aracın altında kalmaktan kurtulan kaykay süren iki gencin ölümcül yolculuğu bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Olay Manisa’nın Yunusemre ilçesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. İzmir-İstanbul yolu olarak da bilinen Mimar Sinan Bulvarı üzerindeki alt geçitten geçen iki kaykay süren gençten biri dengesini kaybetti. Arkadan gelen bir otomobil sürücüsünün dikkatli davranmasıyla kaykay süren genç aracın altında kalmaktan kurtuldu. Araç sürücüsü ise korna çalarak gençleri uyardı. Yerden kalkan kaykaylı genç, arkadaşıyla birlikte yaşadıkları tehlikeye aldırmadan yollarına devam etti.

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