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  4. Kaykaycı gençler motosikletin arkasında 8 kişilik kuyruk yapıp tur attı

Kaykaycı gençler motosikletin arkasında 8 kişilik kuyruk yapıp tur attı

03.01.2021 17:00 | Son Güncelleme:
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Antalya’da 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde gençleri evinde tutmak mümkün olmadı.

Antalya’da 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde gençleri evinde tutmak mümkün olmadı. Sokak aralarına çıkıp evlerinin önünde oynayan çocuklara; parklarda, basketbol sahalarında kalabalık gruplar halinde maç yapanlar, hatta bir motosikletin arkasına 8 kişilik tren yaparak seyreden kaykaycı gençler eklendi.
Antalya kent merkezinde sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte başlayan sessizlik, kısıtlamanın son gününde yerini ihlallere bıraktı. Polisin gece gündüz yaptığı denetimlere rağmen özellikle ara sokaklarda ve parklarda ihlaller yaşandı. Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu gruplar parklardaki basketbol sahalarında maç yaparken bir motosikletin arkasına tutunan ve adeta tren yapıp caddede tur atan kaykaycı çocuklar pes dedirtti.Sosyal medyada paylaşılan görüntülere, kısıtlama süresince evlerinden çıkmayan vatandaşlardan da tepki geldi. Polisin kısıtlama süresince yaptığı denetimlerde siren seslerini duyan çocuklar ise kaçacak yer aradı.

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