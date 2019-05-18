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Kaykaydan düşen çocuk hastanelik oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 21:59 | Son Güncelleme

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde karanlıkta kaykay binen 15 yaşındaki çocuk kontrolünü kaybedip başının üstüne düştü.

Kaykaydan düşen çocuk hastanelik oldu

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde karanlıkta kaykay binen 15 yaşındaki çocuk kontrolünü kaybedip başının üstüne düştü. Bir süre kendine gelemeyen çocuk hastaneye kaldırıldı.
Olay, Zeytinköy Mahallesi 4119 sokak üzerinde saat 21.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Samet Ş. (15), sokak aralarında arkadaşlarıyla kaykay bindiği sırada kontrolünü kaybedip yere düştü. Başının üstüne düşen çocuk, titremeye başladı. Samet Ş.’nin düştüğünü gören arkadaşları durumu 112 Acil Sağlık servisine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, başının üstüne düşüp bir süre kendine gelemeyen ve vücudunun çeşitli yerlerinde kanamalar bulunan çocuğu olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından tedavi etmek üzere Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi’ne götürdü. Tedaviye alınan Samet Ş.’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaykaydan düşen çocuk hastanelik oldu

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