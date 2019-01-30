Kaymak: “Ahşap oyuncakların Türkiye’deki anaokullarına satışlarını sağlamaya çalışacağız”

Türkiye’de ilk kez ekolojik ahşap üretimine başlayan liseyi ziyaret ederek oyuncakları inceleyen Samsun Valisi Osman Kaymak, “Yokluklarda büyük bir iş başarmışlar. Biz bunları destekleyeceğiz. Daha da geliştirerek bunun belki de seri üretimle Türkiye’deki anaokullarına satışlarını sağlamaya çalışacağız” dedi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Türkiye’de ilk kez ekolojik ahşap üretimine başlayan Tekkeköy Ali Emine Kahvecioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. Ekolojik oyuncakların yapımı hakkında okul müdürü ve öğretmenlerden bilgi alan Vali Kaymak’ın üretilen oyuncaklara ilgi göstermesi ise dikkat çekti. Vali Kaymak ayrıca oyuncakların üretiminde kullanılan ahşap bileme makinesinde de ahşap biledi.

“Samsun 5. pilot il olarak aday”

Ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan Vali Kaymak, ekolojik oyuncak sektörünün geliştiğini söyledi. Zararlı boyalarla yapılan oyuncakların çocukların sağlığını bozduğunu hatta ileriki aşamalarda kanser yaptığının uzamanlar tarafından söylendiğini aktaran Vali Kaymak, “Geleceğimiz olan çocuklarımız için çocukların sağlığını bozmayan ekolojik oyuncaklar yapma projeleri her yerde geliştiriliyor. Şu an ülkemizde de 4 ilin pilot il seçildiğini biliyoruz. Samsun olarak 5. il olama konusunda adayız. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin gayretlerini tebrik ediyorum. Yokluklarda büyük bir iş başarmışlar. Biz bunları destekleyeceğiz. Daha da geliştirerek bunun belki de seri üretimle Türkiye’deki anaokullarına satışlarını sağlamaya çalışacağız” diye konuştu.

Vali Kaymak, oyuncakların atık malzemelerden yapıldığını bunun da çevreyi olumlu etkilediğini de sözlerine ekledi. Vali Kaymak ayrıca lisenin diğer bölümleri hakkında da bilgi alarak öğrencilerle sohbet etti. Vali Kaymak’a ziyareti esnasında Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ve İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de eşlik etti.