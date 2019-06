Kaymakam Abban’dan karne mesajı

Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, karne heyecanı yaşayan ve tatile girecek olan öğrenciler için bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Abban mesajında öğrencilerin tatil boyunca kendilerini geliştirecek aktivitelerde bulunmalarını ve bol bol kitap okumalarını tavsiye etti. Abban tatil boyunca öğrencilerin kendilerini geliştirmelerini tavsiye ettiği mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Değerli öğrenciler, 14 Haziran Cuma günü verilecek olan karneler öğrencilerimizin okul yaşantılarında gösterdikleri performansın bir değerlendirilmesi olacaktır. Kıymetli öğrencilerimiz, karne gününde bir yıllık emeğinizin karşılığını almış bulunmaktasınız. Çok çalıştınız, yoruldunuz ve güzel bir tatili hak ettiniz. Tatil sürecinde öncelikle dinlenmenizi, aileniz ve sevdiklerinizle zaman geçirmenizi, kişisel gelişiminizi destekleyici faaliyetlerde bulunmanızı ve bol bol kitap okumanızı tavsiye ediyorum.”

"Gayret ve fedakarlığınızın devam edeceğine inanıyorum"

Öğretmenlere de mesaj yollayan Kaymakam Abban; “Değerli öğretmenlerim; verdiğiniz her bilgi, çocukların gönüllerine yapacağınız her yolculuk, onların kendine güvenen, çalışkan, üretken, doğruyu ve yanlışı ayırt edebilen, vatanını ve milletini seven bireyler olarak yetişmelerini sağlayacaktır. Sizlerin bu bilinç ve düşünceyle çalıştığınızı biliyor, bundan sonra da bu gayret ve fedakârlığınızın devam edeceğine inanıyorum” şeklinde konuştu