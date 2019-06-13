HABER

Kaymakam Abban’dan karne mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 20:21 | Son Güncelleme

Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, karne heyecanı yaşayan ve tatile girecek olan öğrenciler için bir mesaj yayımladı.Kaymakam Abban mesajında öğrencilerin tatil boyunca kendilerini geliştirecek aktivitelerde bulunmalarını ve bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, karne heyecanı yaşayan ve tatile girecek olan öğrenciler için bir mesaj yayımladı.
Kaymakam Abban mesajında öğrencilerin tatil boyunca kendilerini geliştirecek aktivitelerde bulunmalarını ve bol bol kitap okumalarını tavsiye etti. Abban tatil boyunca öğrencilerin kendilerini geliştirmelerini tavsiye ettiği mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Değerli öğrenciler, 14 Haziran Cuma günü verilecek olan karneler öğrencilerimizin okul yaşantılarında gösterdikleri performansın bir değerlendirilmesi olacaktır. Kıymetli öğrencilerimiz, karne gününde bir yıllık emeğinizin karşılığını almış bulunmaktasınız. Çok çalıştınız, yoruldunuz ve güzel bir tatili hak ettiniz. Tatil sürecinde öncelikle dinlenmenizi, aileniz ve sevdiklerinizle zaman geçirmenizi, kişisel gelişiminizi destekleyici faaliyetlerde bulunmanızı ve bol bol kitap okumanızı tavsiye ediyorum.”

"Gayret ve fedakarlığınızın devam edeceğine inanıyorum"
Öğretmenlere de mesaj yollayan Kaymakam Abban; “Değerli öğretmenlerim; verdiğiniz her bilgi, çocukların gönüllerine yapacağınız her yolculuk, onların kendine güvenen, çalışkan, üretken, doğruyu ve yanlışı ayırt edebilen, vatanını ve milletini seven bireyler olarak yetişmelerini sağlayacaktır. Sizlerin bu bilinç ve düşünceyle çalıştığınızı biliyor, bundan sonra da bu gayret ve fedakârlığınızın devam edeceğine inanıyorum” şeklinde konuştu

İyi tatiller diledi
Abban mesajının sonunda, "Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğrencilerimize iyi tatiller dilerken, İlçe genelinde sorunsuz, başarılı bir eğitim ve öğretim döneminin tamamlanmasında özveri ile çalışan ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticilerine, okul müdür ve müdür yardımcılarımıza, öğretmenlerimize, okul personellerimize ve öğrencilerimize sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir tatil diliyor, saygılar sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook
Güngören'de otomobil tramvaya çarptı (1)Güngören'de otomobil tramvaya çarptı (1)
Güngören'de otomobil, tramvaya çarptı!Güngören'de otomobil, tramvaya çarptı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekmeğe yüzde 50 zam! Vatandaş tepki gösterdi

Ekmeğe yüzde 50 zam! Vatandaş tepki gösterdi

İstanbul İlçe Seçim Kurulu Başkanları hakkında soruşturma!

İstanbul İlçe Seçim Kurulu Başkanları hakkında soruşturma!

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Deren Talu sezonu açtı! Mayolu paylaşım...

Deren Talu sezonu açtı! Mayolu paylaşım...

Assange'nin ABD'ye iadesine onay çıktı!

Assange'nin ABD'ye iadesine onay çıktı!

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA! İstanbul Güngören'de otomobil, tramvaya çarptı

Güngören'de otomobil, tramvaya çarptı!

JÖAK darbe davasında 9 sanığa hapis

JÖAK darbe davasında 9 sanığa hapis

TEM Otoyolu Pendik mevkiinde zincirleme trafik kazası

TEM Otoyolu'nda kaza! Trafik kilit

Asker alma kanun teklifinin 1. maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

İzmir'de zeytinlik alanda başlayan yangın iki eve sıçradı

İzmir'de yangın! Evlere sıçradı

Jandarma tarihinde ilk kez bin 7 tim görev yapıyor

Jandarma tarihinde rekor! İlk kez geçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.