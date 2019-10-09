HABER

Kaymakam adayları Bosna Hersek'te ortak kültürü tanıyacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 13:49 | Son Güncelleme

Kaymakam adayları Bosna Hersek'te ortak kültürü tanıyacak

Bosna Hersek'te İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesince geleceğin kaymakamlarına daha iyi yönetici olma yolunda ilerlemelerine katkı sağlamak için kültür ve ortak mirası tanıma programı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi personeli ve kaymakam adaylarından oluşan 103 kişilik grup, Türkiye Maarif Vakfının (TMV) başkent Saraybosna'daki okullarını ziyaret etti.

Eğitim Dairesi Başkanı Hüseyin Çakırtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının Osmanlı coğrafyasını ziyaret etmek olduğunu belirterek, "Atalarımızın bıraktığı mirası yerinde görmek ve Boşnak halkını ziyaret etmek amacıyla kaymakamlarımızı her yıl getiriyoruz Bosna Hersek'e. "dedi.

Dört gün sürecek program kapsamında Mostar, Visegrad ve Srebrenitsa şehirlerini de ziyaret edeceklerini söyleyen Çakırtaş, "Özellikle yönetici olan kaymakamlara atalarımızın bıraktığı mirası göstermek ve gelecekteki yönetici yaşamlarında ilham kaynağı olmak açısından bu programı düzenledik." diye konuştu.

TMV Balkanlar Koordinatörü Salih Sağır da TMV'nin Balkanlar'daki çalışmaları hakkında kaymakam adaylarını bilgilendirdiklerini, Balkanlar'da 5 ülkede faaliyet gösterdiklerini aktardı.

PARTNERKim Milyoner Olmak İster şampiyonunun takipçi sayısı 1 günde...Kim Milyoner Olmak İster şampiyonunun takipçi sayısı 1 günde...
Brüksel'de Brexit karşıtı gösteriBrüksel'de Brexit karşıtı gösteri
GÜNCELLEME 2 - Emine Bulut cinayeti davası başladıGÜNCELLEME 2 - Emine Bulut cinayeti davası başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bosna hersek kaymakam adayları kültür

En Çok Okunan Haberler

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

Dolarda 'Suriye' hareketliliği! Şu anda...

Dolarda 'Suriye' hareketliliği! Şu anda...

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

ABD çekilince teröristler de çekildi!

ABD çekilince teröristler de çekildi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Bakan Çavuşoğlu'nda Fırat'ın doğusuna harekat açıklaması

Çavuşoğlu'nda Fırat'ın doğusuna harekat açıklaması

Bakan Soylu'dan Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekata ilişkin açıklama

Bakan Soylu'dan olası harekata ilişkin açıklama

Tuğba'ya işkence eden babası tutuklandı! Bakanlık'tan açıklama geldi

Türkiye'yi sarsan olaya ilişkin yeni gelişme!

Beykoz'da öğrencilerin bulunduğu servis aracını kurşun yağmuruna tuttular

İçinde öğrenci bulunan servis aracını kurşun yağmuruna tuttular

İşte patlama anı! Ankara Garı'ndaki saldırının yeni görüntüleri çıktı

İşte patlama anı! Kahreden olayın yeni görüntüleri çıktı

Son dakika! Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.