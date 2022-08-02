Kaymakam Adaylığı Sınav başvuruları ile ilgili kılavuz ÖSYM tarafından yayımlandı. Başvurular 2-9 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Vatandaşlar internette "Kaymakam Adaylığı Sınav başvurusu nasıl yapılır?", "Kaymakam Adaylığı sınav ücreti ne kadar, kaç TL?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Sınava ilişkin detaylar haberimizde...

KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kaymakam Adaylığı Sınavı için başvuru işlemleri ÖSYM'nin internet sitesinden alınıyor. Başvuru alımının biteceği tarih 9 Ağustos olarak açıklandı.

Kaymakamlık adaylığı sınavı ile ilgili açıklamada bulunan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün şu ifadeleri kullandı:

"18 Eylül tarihinde uygulayacağımız İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuru kılavuzu https://osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır.

Başvurularınızı 2-9 Ağustos tarihleri arasında yapabilirsiniz.

Tüm adaylarımıza başarılar dilerim."

KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAV ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Kaymakam Adaylığı sınav ücreti 2-10 Ağustos tarihleri arasında ödenecek olup adaylardan başvuru ücreti olarak 310 TL alınacak.

KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAVI NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı kaymakam adaylığı sınavı, 18 Eylül 2022'de saat 10.15'te Ankara'da yapılacak.

İçişleri Bakanlığı kaymakam adaylığı sınavına girecek kişilere 100 soru için 150 dakika (2,5 saat) süre tanınacak.

KAYMAKAM ADAYLIĞI GİRİŞ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuru kılavuzu için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.osym.gov.tr/TR,23901/2022-kaymakamlik-kilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html

KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İçişleri Bakanlığı'nın Kaymakam adaylığı sınav ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; başvuruda bulunacak kişilerde Türkiye'deki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde 80'ine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olma şartı aranıyor.

Üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapan ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapanlar da sınava başvurabilecek.

Ayrıca adaylarda, 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları ve askerlikle ilişiklerinin bulunmaması yani askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak koşulları da aranacak.

KAYMAKAM ADAYLIĞI SON BAŞVURU TARİHİ NEDİR?

Adaylar başvurularını, 2-9 Ağustos tarihlerinde herhangi bir ÖSYM başvuru merkezinden, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak. Yapılan açıklamaya göre geç başvuru tarihi 17 Ağustos 2022'dir.



