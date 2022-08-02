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Kaymakam adaylığı sınavı ne zaman, başvuru şartları nelerdir? Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuru kılavuzu!

02.08.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaymakam adaylığı sınavı ile ilgili son dakika açıklaması ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı. Bilindiği üzere Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlanan bilgiye göre; İçişleri Bakanlığı, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na 100 kaymakam adayı alınacak. Peki Kaymakam adaylığı sınavı başvuruları başladı mı? Kaymakam adaylığı sınavı ne zaman, başvuru şartları nelerdir? İşte İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuru kılavuzu...

Kaymakam adaylığı sınavı ne zaman, başvuru şartları nelerdir? Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuru kılavuzu!

Kaymakam adaylığı sınavı ile ilgili son dakika açıklamasının ardından vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Birçok kişi arama motorlarında "Kaymakamlık adaylığı sınavı başvuruları başladı mı", "Kaymakamlık adaylığı sınavına kimler girebilir?", "Başvuru şartları nelerdir?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Kaymakamlık adaylığı sınavı başvuruları 2 Temmuz 2022 Salı günü itibariyle başladı.

Kaymakamlık adaylığı sınavı ile ilgili açıklamada bulunan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün şu ifadeleri kullandı:

"18 Eylül tarihinde uygulayacağımız İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuru kılavuzu https://osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır.

Başvurularınızı 2-9 Ağustos tarihleri arasında yapabilirsiniz.
Tüm adaylarımıza başarılar dilerim."

KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAVI NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı kaymakam adaylığı sınavı, 18 Eylül 2022'de saat 10.15'te Ankara'da yapılacak.

İçişleri Bakanlığı kaymakam adaylığı sınavına girecek kişilere 100 soru için 150 dakika (2,5 saat) süre tanınacak.

KAYMAKAM ADAYLIĞI GİRİŞ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuru kılavuzu için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.osym.gov.tr/TR,23901/2022-kaymakamlik-kilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html

KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İçişleri Bakanlığı'nın Kaymakam adaylığı sınav ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; başvuruda bulunacak kişilerde Türkiye'deki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde 80'ine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olma şartı aranıyor.

Üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapan ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapanlar da sınava başvurabilecek.

Ayrıca adaylarda, 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları ve askerlikle ilişiklerinin bulunmaması yani askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak koşulları da aranacak.

KAYMAKAM ADAYLIĞI SON BAŞVURU TARİHİ NEDİR?

Adaylar başvurularını, 2-9 Ağustos tarihlerinde herhangi bir ÖSYM başvuru merkezinden, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak. Yapılan açıklamaya göre geç başvuru tarihi 17 Ağustos 2022'dir.

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ÖSYM İçişleri Bakanlığı
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