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Kaymakam Adaylığı Sınavı'na başvurular başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 09:58 | Son Güncelleme

ÖSYM tarafından 9 Kasım'da uygulanacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na başvurular 25 Eylül'e kadar yapılabilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 9 Kasım'da uygulanacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na başvurular başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için başvurular 19-25 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden gerçekleştirebilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan 2019-Kaymakamlık Kılavuzu'nda ulaşılabilecek.

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Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı ösym

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