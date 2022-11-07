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Kaymakam Alparslan Kılıç intihara kalkışmıştı! Vali Muammer Erol'dan Kılıç'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi

07.11.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da Armutlu İlçe Kaymakamı Alparslan Kılıç (45), dün evinde beylik tabancasıyla intihara kalkışmıştı. Durumu ağır olarak hastaneye kaldırılan Kılıç'ın tedavisi sürüyor. Vali Muammer Erol, Kılıç’ın sağlık durumuna ilişkin “Aldığımız bilgiler doğrultusunda başarılı geçen bir müdahale sonrasında, olay anından bugüne sağlık durumu daha iyiye gidiyor diyebiliriz” açıklamasında bulundu. İşte olayın detayları...

Kaymakam Alparslan Kılıç intihara kalkışmıştı! Vali Muammer Erol'dan Kılıç'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi

Dehşet düşüren olay, dün saat 10.00 sıralarında Armutlu ilçesinde meydana geldi. Eylül 2021’de Armutlu Kaymakamı olarak atanan 2 çocuk babası Alparslan Kılıç’ın evdeki odasından silah sesi geldi. Odaya giren eşi, Kılıç'ı elinde tabanca ile başından vurulmuş halde görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kılıç, Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kılıç, yapılan ameliyatına ardından yoğun bakımda tedaviye alındı.

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AMELİYATI 2 SAAT 50 DAKİKA SÜRDÜ

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Vali Muammer Erol, Kaymakam Kılıç’ın sağlık durumu ile ilgili açıklamada bulundu. Vali Erol, Kaymakam Alparslan Kılıç’ın saat 10.13’te 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne getirildiğini belirterek, şunları söyledi:

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“Geldiğinde kafatasında ateşli silah yaralanmasından mütevellit yarası mevcuttu. Biz üzücü haberi alır almaz, hastanede sağlık ekiplerimiz tarafından önceden hazırlanmış olan ameliyathane hazır bekletildi. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra ameliyata alındı. Alparslan Kılıç kardeşimiz, yaklaşık 2 saat 50 dakika süren ameliyatından sonra, saat 13.44’te yoğun bakıma alındı. Aldığımız bilgiler doğrultusunda başarılı geçen bir müdahale sonrasında, olay anından bugüne sağlık durumu daha iyiye gidiyor, diyebiliriz. Sağlık durumunu anbean takip ediyoruz. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.”

(DHA)

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