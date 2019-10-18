HABER

Kaymakam Arslan Muhtarlar Günü’nde muhtarlarla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 17:37 | Son Güncelleme

Bursa’nın Büyükorhan İlçesi Kaymakamı Yavuz Arslan, ’19 Ekim Muhtarlar Günü’ nedeniyle ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.Kahvaltıya Büyükorhan Kaymakamı Yavuz Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Recep Kaydı, Kamu Kurumu Amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.Muhtarların devletin yürütme organı olduğunu ifade eden Kaymakam Yavuz Arslan, "Büyükorhan ilçemizin çok değerli muhtarları Muhtarlar Günü münasebetiyle sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum.

Kaymakam Arslan Muhtarlar Günü’nde muhtarlarla buluştu

Bursa’nın Büyükorhan İlçesi Kaymakamı Yavuz Arslan, ’19 Ekim Muhtarlar Günü’ nedeniyle ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
Kahvaltıya Büyükorhan Kaymakamı Yavuz Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Recep Kaydı, Kamu Kurumu Amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.
Muhtarların devletin yürütme organı olduğunu ifade eden Kaymakam Yavuz Arslan, "Büyükorhan ilçemizin çok değerli muhtarları Muhtarlar Günü münasebetiyle sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Muhtarlar olarak siz vatandaşlarımız ile kamu kurum kuruluşları arasında köprü görevi görüyorsunuz. Bu yönünüzle yaptığınız çalışmalardan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Tüm kamu kurumları Muhtarların ifa ettiği kamu hizmetini kamu görevini önemsiyor, önemsiyoruz. Çünkü kamu kurumlarımız bir hizmeti yürütürken bir sıkıntı ile karşılaştığında ilk aradığı kişiler sizlersiniz. Çalışmaları hızlandırma adına bizler her zaman sizlerin desteğini aldık. Bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Mahallelerimizin sorunlarını ve önceliklerini en iyi bilen sizlersiniz. Bizler bu öncelikleri sizlerle görüşerek öne çıkarmak zorundayız. Biz bunun bilincindeyiz. Sizinle koordine içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Muhtarlar günü programı kahvaltının ardından Atatürk Anıtına çelenk sunulması ile sona erdi.

Kaymakam Arslan Muhtarlar Günü’nde muhtarlarla buluştu

Kaymakam Arslan Muhtarlar Günü’nde muhtarlarla buluştu

Kaymakam Arslan Muhtarlar Günü’nde muhtarlarla buluştu

Kaymakam Arslan Muhtarlar Günü’nde muhtarlarla buluştu

Yiyen bu tadı unutamıyor! Sadece 2 dakikada... Yiyen bu tadı unutamıyor! Sadece 2 dakikada...
Öğrencileri Cemile öğretmeni gözyaşlarıyla andıÖğrencileri Cemile öğretmeni gözyaşlarıyla andı
Pamukkale Belediyesi Meclisi’nden harekata destek açıklamasıPamukkale Belediyesi Meclisi’nden harekata destek açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Kalın duyurdu! Nuri Pakdil hayatını kaybetti

İbrahim Kalın duyurdu! Nuri Pakdil hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Barış Pınarı Harekatı uzlaşması sonrası yorumuyla gündem oldu

Barış Pınarı Harekatı uzlaşması sonrası yorumuyla gündem oldu

Yeni imajı olay oldu! Yorumları yanıtsız bırakmadı

Yeni imajı olay oldu! Yorumları yanıtsız bırakmadı

Güvenlik uzmanı Ağar'dan flaş YPG/PKK açıklaması

Güvenlik uzmanı Ağar'dan flaş YPG/PKK açıklaması

CHP'li belediye başkanından takdir toplayan karar

CHP'li belediye başkanından takdir toplayan karar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa Valilisi açıkladı! 11 bin 423 kişi tahliye edildi

Vali açıkladı! 11 bin 423 kişi tahliye edildi

Şule Çet davasının dudak okuma raporu sonuçlandı!

Dudak okuma raporu sonuçlandı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Bakan Hulusi Akar ile ilgili açıklama

MSB'den Bakan Akar açıklaması

Şehit Uzman Çavuş, Bitlis'te son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş, Bitlis'te son yolculuğuna uğurlandı

Üniversite öğrencileri, kampüslerini temizledi 

Üniversite öğrencileri, kampüslerini temizledi 

Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.