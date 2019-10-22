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Kaymakam, Çoruh Nehri'nden ilkel teleferikle geçip, ev ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 11:49 | Son Güncelleme

ARTVİN'in Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Çoruh Nehri üzerine kurulu 'varangel' olarak bilinen ilkel teleferik kabinine binerek ulaştığı İşhan köyünde ev ziyaretinde bulundu.

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN'in Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Çoruh Nehri üzerine kurulu 'varangel' olarak bilinen ilkel teleferik kabinine binerek ulaştığı İşhan köyünde ev ziyaretinde bulundu.
İlçeye bağlı İşhan köyüne giden patika ve araç yolunun uzun olması nedeniyle vatandaşlar, Çoruh Nehri'nin iki yakası arasına kurulan 75 metrelik ilkel teleferik hattını kullanıyor. Yöre sakinleri, çelik halata bağlı makaralı kabine binerek karşıya geçiyor. Yörede yakınlarını ziyarete gelenler de varangel’ olarak bilinen aynı kabine binerek 20 metre yükseklikten karşıya geçiyor. Küçük çocukların da bindiği teleferikle Çoruh'un azgın suları üzerinde yapılan tehlikeli yolculuk, görenleri ise korkutuyor.
Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir de gittiği İşhan köyünde teleferikle ulaşım yapan köylüleri gördü. Kendisi de teleferiğe binen Kaymakam Özdemir, Çoruh Nehri'nin karşı yakasına geçti. Özdemir, burada evi bulunan Nevzat Koç ve ailesini ziyaret etti.
'İLK KEZ TELEFERİĞE BİNDİM'
Teleferiğe ilk kez bindiğini anlatan Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, "İnsanların hangi şartlarda yaşadıklarını bilmezseniz, onların ihtiyaçlarını düzgün cevap veremezsiniz, onların duygularını, hislerini tam olarak anlayamazsınız. Ben de Yusufeli ilçe Kaymakamı olarak köy ziyaretleri kapsamında bir kardeşimizin Çoruh Vadisi'nin diğer kenarında yaşadığını teleferikte bu yaşadığı alana ulaştığını gördüm. Kendisi ile hangi şartlar altında bu küçük alanda hayatını devam ettirdiğini bizzat kendim görmek istedim. İlk kez teleferiğe binerek bir nehri karşıdan karşıya geçmiş oldum. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek istiyoruz. Burada da genç kardeşimizin yaşadığı yeri teleferikte ulaşıp ziyaret etmiş olduk. Tabii alternatif yolu var, ancak teleferikte bu yolu kısaltmış oluyor. Karadeniz insanının pratik zekâsının, doğanın vahşiliğini nasıl yendiğini burada bir kez daha görmüş olduk" dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nevzat Koç ise yollarının olduğunu ancak kısa güzergah olduğu için sıkça kullandıkları teleferiğe alıştıklarını söyledi.

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