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Kaymakam Dereci, Ceylanpınar’dan gelen vatandaşlar için seferber oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2019 17:42 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde teröristlerin havanlı saldırılarına maruz kalan sivil vatandaşların Viranşehir’e rahat bir şekilde gelebilmesi ve sıkıntı yaşamaması için Kaymakam Ömer Dereci öncülüğünde adeta seferberlik başlatıldı.Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bulunan, bünyesinde 4 okul ve 3 pansiyon bulunduran 4 bin 680 öğrenci kapasiteli kampüs, harekat bölgesinde havanlı saldırılara maruz kalıp ilçeden ayrılmak zorunda kalan Ceylanpınarlı vatandaşlar için ayarlandı.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde teröristlerin havanlı saldırılarına maruz kalan sivil vatandaşların Viranşehir’e rahat bir şekilde gelebilmesi ve sıkıntı yaşamaması için Kaymakam Ömer Dereci öncülüğünde adeta seferberlik başlatıldı.
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bulunan, bünyesinde 4 okul ve 3 pansiyon bulunduran 4 bin 680 öğrenci kapasiteli kampüs, harekat bölgesinde havanlı saldırılara maruz kalıp ilçeden ayrılmak zorunda kalan Ceylanpınarlı vatandaşlar için ayarlandı. Kaymakam Ömer Dereci öncülüğünde, harekat bölgesinden gelen vatandaşların sıkıntı yaşamaması için ayarlanan kampüsün ’Barış Pınarı Kampüsü’ olarak adlandırılacağı da açıklandı.
Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turgut’un katılımıyla yapılan Viranşehir Kriz Koordinasyon Merkezi toplantısında Barış Pınarı Harekatı sonrası Ceylanpınar’dan gelen sivil vatandaşların kampüse yerleştirilmesi kararı alındı. Bu kapsamda, Ceylanpınar’dan gelen 982 sivil vatandaşın kampüse yerleştirildiği vurgulandı. Kampüse yerleşen vatandaşlar için her türlü insanı ihtiyacın karşılandığı da aktarıldı.
Konu ile ilgili açıklama yapan Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci, "Ülkemizin meşru müdafaası olan bu harekatın ruhunu gelecek nesillere aktarmak, ölümsüz kılmak, şehitlerimize vefa borcumuzu bir nebze de olsa ödemek için ilim irfan yuvamıza ’Barış Pınarları Kampusu’ ismini koymayı planlıyoruz. Burada emeği geçen bütün arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Ordumuz muzaffer olsun. İnşallah biz de arka tarafta gereken lojistik destekleri sağlamaya devam edeceğiz. Bu nedenle bölgeden gelen vatandaşlarımız için barınma ve diğer insani ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaymakam Dereci, Ceylanpınar’dan gelen vatandaşlar için seferber oldu

Kaymakam Dereci, Ceylanpınar’dan gelen vatandaşlar için seferber oldu

Kaymakam Dereci, Ceylanpınar’dan gelen vatandaşlar için seferber oldu

Kaymakam Dereci, Ceylanpınar’dan gelen vatandaşlar için seferber oldu

Kaymakam Dereci, Ceylanpınar’dan gelen vatandaşlar için seferber oldu

Kaymakam Dereci, Ceylanpınar’dan gelen vatandaşlar için seferber oldu

Kaymakam Dereci, Ceylanpınar’dan gelen vatandaşlar için seferber oldu

Kaymakam Dereci, Ceylanpınar’dan gelen vatandaşlar için seferber oldu

Kaymakam Dereci, Ceylanpınar’dan gelen vatandaşlar için seferber oldu

Kaymakam Dereci, Ceylanpınar’dan gelen vatandaşlar için seferber oldu

Kaymakam Dereci, Ceylanpınar’dan gelen vatandaşlar için seferber oldu

Kaymakam Dereci, Ceylanpınar’dan gelen vatandaşlar için seferber oldu

Kaymakam Dereci, Ceylanpınar’dan gelen vatandaşlar için seferber oldu
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