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Kaymakam, Evrim'in bulunması için vatandaşlardan destek istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 12:40 | Son Güncelleme

TOKAT'ta, Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, Serpinliler Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen birlik ve beraberlik gecesinde, yaklaşık 4 aydır kayıp 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ın bulunması için vatandaşlardan destek istedi.

Kaymakam, Evrim'in bulunması için vatandaşlardan destek istedi

Fatih YILMAZ/TURHAL (Tokat), (DHA)- TOKAT'ta, Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, Serpinliler Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen birlik ve beraberlik gecesinde, yaklaşık 4 aydır kayıp 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ın bulunması için vatandaşlardan destek istedi.
Turhal'a bağlı Yenisu köyünde 10 Temmuz tarihinden bu yana kayıp olan, Dilek- Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Evrim Atış yapılan tüm aramalara rağmen halen bulunamadı. Şüpheli ifadeleri nedeni ile anne ve babası tutuklu bulunan kayıp Evrim için yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı.
Köyün eski adıyla kurulan Serpinliler Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen birlik ve beraberlik gecesine katılan Turhal İlçe Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, 114 gündür kayıp Evrim'in bulunması için vatandaşlardan destek istedi. Arama çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Üçer, "Bildiğiniz gibi köyünüzde elim bir hadise yaşanmıştı. Kayıp olan küçük Evrim'in aranması ile ilgili devletimiz 10 Temmuz'dan beri çalışmalarını durdurmuş değil. Konunun adli boyutu ile ilgili olan işlemler ise sonuçlanana kadar devam edecek. Biz bu konuda vatandaşlarımızın desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Bu sevgili yavrumuzun durumu ile ilgili en ufak bir bilgisi ve ipucu olan İlçe Jandarma Komutanlığımıza müracaat ederse, aramalarımıza, yaptığımız çalışmalara ışık tutarsa bundan minnettar kalacağız. Evrim yavrumuzun akıbetinin ne olduğunu ortaya koymamız ve bu konuda suç işleyenler varsa onları adalete teslim etmemiz lazım'' dedi.

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Kaymakam, Evrim'in bulunması için vatandaşlardan destek istediKaymakam, Evrim'in bulunması için vatandaşlardan destek istedi

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