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Kaymakam Güney: "Muhtarlarımız bizlerin baş tacıdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 14:15 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri sonrası göreve başlayan mahalle muhtarlarını makamında kabul etti.Kaymakamlık toplantı salonunda Muhtarları kabul eden Kaymakam Güney, mahalli idareler seçimlerinde göreve başlayan muhtarlara görevlerinde başarılar diledi.

Kaymakam Güney: "Muhtarlarımız bizlerin baş tacıdır"

Ordu’nun Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri sonrası göreve başlayan mahalle muhtarlarını makamında kabul etti.
Kaymakamlık toplantı salonunda Muhtarları kabul eden Kaymakam Güney, mahalli idareler seçimlerinde göreve başlayan muhtarlara görevlerinde başarılar diledi. Toplantı salonunda muhtarlara konuşan Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, “Muhtarlık; demokrasimizin, yönetim sistemimizin, kültürümüzün ve toplumsal yaşamımızın en önemli yapı taşlarından biridir. Bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynayan, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Halkımızın tercihi ve seçimiyle iş başına gelmiş muhtarlarımız, bizlerin de baş tacıdır" dedi.

"Koordineli çalışacağız"
Mahallerde sık sık toplantılar yaptığını dile getiren Kaymakam Güneyi, "İlçemizin kırsal mahalleleri de dahil olmak üzere tüm mahallelerini sık sık ziyaret ederek halkımızla ve muhtarlarımızla bir araya geliyoruz. Tüm vatandaşlara daha etkin kamu hizmeti götürmek anlamında muhtarlarımızla tüm kamu kurum ve kuruluşlarının koordineli çalışması çok önemli. Her zaman muhtarlarımızın düşüncelerini alacağız ve onlara destek olacağız. Geride bıraktığımız yerel seçimlerde yeni ve tekrar seçilen muhtarlarımızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaymakam Güney:

Kaymakam Güney:

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