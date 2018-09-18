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Kaymakam, ilçeden ayrılacağı son gecede 52 bin lirasını çaldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 13:38 | Son Güncelleme

Batman'ın Gercüş ilçesinden Zonguldak'ın Kilimli ilçesine atanan Kaymakam Ünal Koç'un, ilçedeki son gününde evinde bulunan 52 bin lirası çalındı. Şüpheli olarak gözaltına alınan, kaymakamlık lojmanında çalışan Z.B. tutuklandı.

Kaymakam, ilçeden ayrılacağı son gecede 52 bin lirasını çaldırdı

Gercüş ilçesinde 3 yıldır kaymakamlık ve belediye başkanvekilliği yapan Ünal Koç, son mülki amirler kararnamesiyle Zonguldak'ın Kilimli ilçesine atandı. Yeni görev yerine gitmeden önce ilçede veda yemeği veren Kaymakam Koç'un evinde son gün hırsızlık olayı yaşandı. Koç, araba almak için bir yakınından aldığı 52 bin liranın evden çalındığını fark etti. Koçun şikayeti üzerine kaymakamlık konağında yaklaşık 1 yıldır çalıştığı ileri sürülen evli ve 2 çocuk annesi Z.B., şüpheli olarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından önceki gün sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan Z.B., tutuklanarak Mardin Cezaevi'ne gönderildi.

İlçeden ayrılıp, yeni görev yerine giden Koç, herhangi bir açıklama yapmazken, çalınan paranın bulunması için polisin araştırması sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Batman Gercüş kaymakam

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