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Kaymakam ile Başkandan kazazede öğrencilere ziyaret

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 05:55 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir ve Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, ilçe merkezinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan lise öğrencilerini tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.Edinilen bilgiye göre, Avşar Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana gelen servis minibüsü, kamyon ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 16 kişi yaralandı.

Konya’nın Beyşehir İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir ve Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, ilçe merkezinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan lise öğrencilerini tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Edinilen bilgiye göre, Avşar Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana gelen servis minibüsü, kamyon ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 16 kişi yaralandı. Kaza haberini alır almaz hastanede yaralıları ziyaret eden Kaymakam Özdemir ve Belediye Başkanı Özaltun, acil serviste tedavi gören öğrenciler ile ailelerine “geçmiş olsun” temennisinde bulundu. Yaralı öğrenciler, Kaymakam Özdemir ile Başkan Özaltun’a kazanın nasıl yaşandığını anlattı. Hastane Başhekim Vekili Dr. Mehmet Kendir de Kaymakam Özdemir ile Başkan Özaltun’a yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Kazanın ardından hastane acil servisinde yaralı olarak tedavi altına alınan öğrencilerden sağlık durumu iyi olduğu belirtilen 12’sinin taburcu edildiği, diğer yaralıların da bir süre gözetim ve takip altında daha tutulduktan sonra hastaneden taburcu edileceği öğrenildi.

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