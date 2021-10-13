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Kaymakam ile muhtar arasında güldüren Maraş otu pazarlığı

13.10.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın Andırın Kaymakam Vekili Cuma Emeç ile Beşbucak Mahallesi Muhtarı Halil Eskici arasında gülümseten pazarlık, kameralara yansıdı. Kaymakam Emeç, muhtardan Maraş otu kullanımını bırakması için söz istedi. Eskici de içme suyu sorunu çözülürse, otu kullanmayacağını söyledi.

Kaymakam ile muhtar arasında güldüren Maraş otu pazarlığı

Kahramanmaraş Vali Yardımcısı, Andırın Kaymakam Vekili Cuma Emeç, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan ve daire amirleri ile Beşbucak Mahallesi'ndeki narenciye üreticilerini ziyaret edip incelemelerde bulundu.

GÜLDÜREN MARAŞ OTU PAZARLIĞI

Üreticilerle birlikte narenciye hasadı da yapan Emeç, Muhtar Halil Eskici'nin Maraş otu kullandığını fark etti. Tül ve meşe külünden yapılan ve insanların ince kağıda sarıp kullandıkları Maraş otunun sigara kadar zarar olduğunu belirten Emeç, muhtardan otu alıp bırakması için söz istedi. Muhtar Eskici de tek bir şartla bırakacağını, mahallede içme suyu sıkıntısı yaşandığını belirterek Kaymakam Emeç'ten çözüm bulmasını talep etti. Emeç, su sorunun çözümü için çalışacaklarını aktararak, Eskici'den Maraş otunu bırakma sözünü aldı. (DHA)

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kaymakam
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