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Kaymakam intiharı önledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 13:47 | Son Güncelleme

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde bir inşaata çıkarak intihar girişiminde bulunan kişi, çatıya çıkan İlçe Kaymakamı Metin Demirel tarafından ikna edildi.Olay, Boğazlıyan ilçesinde öğle saatlerinde meydana geldi.

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde bir inşaata çıkarak intihar girişiminde bulunan kişi, çatıya çıkan İlçe Kaymakamı Metin Demirel tarafından ikna edildi.
Olay, Boğazlıyan ilçesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Yapmış olduğu iş karşılığı alacağı parayı tahsil edememesinden dolayı bunalıma giren inşaat işçisi Hamdi A., bir inşaatın çatısına çıkarak intihara teşebbüs etti. Bu sırada olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Boğazlıyan polisi çevrede güvenlik tedbirleri alarak, meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri de gerekli tedbirleri aldı. İlçe Kaymakamı Metin Demirel ve İlçe Emniyet Müdürü Volkan Güneş, şahsı aşağıdan seslenerek bir süre ikna etmeye çalıştı. Demirel ve Güneş, daha sonra çatıya çıkarak şahsı dinledi. Kaymakam Demirel, intihara teşebbüs nedenini öğrenmesinin ardından şahsa, "Sorunu çözmek için buradayız, intihar etmek hiçbir şeyin çaresi değil, maddi manevi ne problemin varsa gideririz” dedi. Kaymakam Demirel’in ikna çalışması olumlu sonuç verdi. Kaymakam Demirel’in görüşmesinden sonra vatandaş emniyet görevlileri ile birlikte aşağıya indirildi ve Boğazlıyan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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