Kaymakam Kaplay yaralı öğrencileri hastanede ziyaret etti

Yozgat’ın Saraykent ilçesi Ozan beldesinde otobüsün devrilmesi sonucu yaralanan üniversite öğrencilerini hastanede ziyaret eden Akdağmadeni Kaymakamı Murat Kaplay, geçmiş olsun dileklerini ileterek durumları hakkında bilgi aldı.

Akdağmadeni Kaymakamı Murat Kaplay, otobüs kazasında yaralanan üniversite öğrencilerini Akdağmadeni Devlet Hastanesinde ziyaret etti. Öğrencilerin durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Kaplay, öğrencilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Hastanede tedavi gören Yozgat Bozok Üniversitesi Okul Öncesi Bölümü öğrencilerinden Ayşe Gündüz, kaza anını anlatarak, “Biz hızlı gitmiyorduk, yavaş gidiyorduk, araç kaydı galiba yağmurdan dolayı. Okul öncesi bölümü öğrencileriyiz. Yardım için Akdağmadeni’ndeki bir okula gitmiştik. Dönerken kaza oldu” dedi.



