Kaymakam Kaptanoğlu, güvenlik güçlerini ziyaret etti

İliç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmemizi sağlayan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliğinde görev yapan personelleri görevi başında ziyaret etti. Güvenlik güçleriyle bir araya gelen Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu, ziyarette güvenlik güçleriyle sohbet etti. Güvenlik güçlerine kolaylıklar dileyen Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu, ilçenin huzur ve güvenliği için gece ve gündüz demeden görev başında olan polis ve askerlerin yeni yılın sağlık, huzur ve mutluluklarla dolu bir yıl olması temennisinde bulundu.

Ziyarete Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz ve ilçe protokolü katıldı.

