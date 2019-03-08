HABER

Kaymakam Kaya’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 11:16 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Kaymakam Kaya, yayımlamış olduğu mesajında, ‘’8 Mart Dünya Kadınlar Günü, aile kurumunun temel taşı, değerlerimizin temsilcisi, taşıyıcısı ve koruyucusu olan kadınlarımızın sosyal yaşamda yaşadıkları sıkıntıları ve sorunları ifade etmeleri açısından önemli bir gündür.

Kaymakam Kaya’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Kaymakam Kaya, yayımlamış olduğu mesajında, ‘’8 Mart Dünya Kadınlar Günü, aile kurumunun temel taşı, değerlerimizin temsilcisi, taşıyıcısı ve koruyucusu olan kadınlarımızın sosyal yaşamda yaşadıkları sıkıntıları ve sorunları ifade etmeleri açısından önemli bir gündür. Toplumumuzun yapısını güçlendiren, şekillendiren, aile birliğinin en önemli unsuru olan kadınlarımız sevginin, merhametin, fedakarlığın ve duyarlılığın sembolüdürler. Kadınlarımız hayatın her alanında etkin bir şekilde yer alarak ailelerine ve topluma önemli katkılar sağlamaktadırlar. Hayatın her alanında sevgiyi, fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlar huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşlarıdır. Modern, demokratik, ileri bir toplum ve güçlü bir ekonominin olması için, kadınların hak, fırsat ve imkanlardan eşit şekilde yararlanmaları ve sorunlarının çözülmesi ihmal edilmemesi gereken bir sorumluluktur. Güçlü bir Millet olmanın gereklerinden biri de hiç şüphesiz kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır. Medeniyetimizde çok özel bir konuma sahip olan, toplumsal hayatta önemli roller üstlenen, ürettikleri artı değer ile ülkemizin gelişip güçlenmesine büyük katkı sağlayan tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum’’ ifadelerine yer verdi.

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
BUÜ Tıp Fakültesi’nden asbest iddialarına yalanlamaBUÜ Tıp Fakültesi’nden asbest iddialarına yalanlama
Kadınların yaşamını, atık malzemelerden yaptığı biblolarla anlatıyorKadınların yaşamını, atık malzemelerden yaptığı biblolarla anlatıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ülke karanlıkta kaldı! Art arda açıklamalar

Ülke karanlıkta kaldı! Art arda açıklamalar

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Sıla ve Ahmet Kural'ın o fotoğrafına ilginç yorum!

Sıla ve Ahmet Kural'ın o fotoğrafına ilginç yorum!

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Hulusi Akar: TSK İdlib'de devriyelere başladı

Son dakika! Hulusi Akar: TSK İdlib'de devriyelere başladı

Polisleri 'cenazemiz var' diye kandırmaya çalışınca bakın neler oldu

Polisleri 'cenazemiz var' diye kandırmaya çalışınca...

Son dakika: PKK/KCK'nın kadın yapılanmasına operasyon

Karar bugün verildi! Gözaltılar başladı

Her şey saniyeler içinde yaşandı! İşte Eminönü'ndeki korkunç anlar

Her şey saniyeler içinde yaşandı! Eminönü'ndeki korkunç anlar

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Hepsi aynı minibüsten çıktı! Bu manzaraya polis bile şaşırdı

Hepsi aynı minibüsten çıktı! Bu manzaraya polis bile şaşırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.