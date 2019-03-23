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Kaymakam Kendüzler: Yüksekova'ya yatırım yapan kazanır

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 10:57 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Yüksekova'da artık huzur ve güvenliğin sağlandığını belirterek, "Yüksekova’ya yatırım yapan kazanır" dedi.

Kaymakam Kendüzler: Yüksekova'ya yatırım yapan kazanır

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA, (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Yüksekova'da artık huzur ve güvenliğin sağlandığını belirterek, "Yüksekova’ya yatırım yapan kazanır" dedi.
Yüksekova'da, İstihdam Seferberliği kapsamında 'Devlet Teşvik ve Destekleri' bilgilendirme semineri düzenlendi. Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminere Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay, Yüksekova Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, kurum müdürleri, STK temsilcileri, iş adamları ve esnaf katıldı. Seminerin açılış konuşmasını yapan Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, 'İstihdam Seferberliği 2019' kapsamında iş dünyasında girişimcilere 8 farklı teşvik sunulduğunu söyleyerek, "Buradan iş dünyasına çağrıda bulunuyoruz. Gelin bu tarihi teşviklerden yararlanın. Böyle bir teşviki hayata geçirdikleri için hükümetimize teşekkür ediyoruz" dedi.
‘YÜKSEKOVA’DA HUZUR, GÜVENLİK SAĞLANMIŞ DURUMDA
Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler ise, bu toplantının Yüksekova'da yapılmasının önemli olduğunu söyleyerek, "Yüksekova’da özellikle terör faaliyetlerinden dolayı yatırımcıların uzaklaşma durumu oldu. Bundan dolayı istihdamda biraz azalma oldu. Yatırımcılar güvenli ortamları sever. Şuan ilçemizde huzur, güvenlik sağlanmış durumda. Ben Yüksekovalı olup durumu iyi olan hemşehrilerimizi Yüksekova’ya yatırım yapmaya davet ediyorum. Sadece Yüksekovalıları değil Türkiye’nin her yerinden yatırımcılarımızı Yüksekova’ya yatırım yapmaya davet ediyorum. Yüksekova’da öyle bir iş gücü potansiyeli var ki Yüksekova’ya yatırım yapan kazanır" dedi.
KALİFİYE ELEMAN İÇİN İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ
Yüksekova’nın önemli bir konuma sahip olduğunu belirten Kendüzler, "Bir taraftan Irak'a bir taraftan İran'a komşuyuz. Özellikle İran’da Urmiye, Tebriz hinterlandını aldığımız zaman 5 milyona yakın bir nüfus var karşımızda. Bizlerin de turizmi canlandırarak bu nüfusu buraya çekmemiz lazım. Havaalanımız var. Havaalanımız gün geçtikçe daha fazla yolcu taşıyor. Yine bu ay İran’lılar için Antalya’ya 2 sefer düzenlendi. Bir müjde vermek istiyorum. Sabah sanayi il müdürümüzle görüştük. Küçük sanayi sitesi projemiz vardı. İnşallah 18’inde 100 tane dükkânın inşaat ihalesi yapılacak. Sadece istihdam İŞKUR’un işi değil, tüm kurumlarımızın işidir. Kalifiye personel olmadıktan sonra İŞKUR da bir şey yapamaz. Aile Destek Merkezi bu anlamda bir çaba sarf ediyor. Hep birlikte tüm kurumlarımızla Yüksekova’da bu istihdam seferberliğiyle alakalı elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.
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Kaymakam Kendüzler: Yüksekova'ya yatırım yapan kazanırKaymakam Kendüzler: Yüksekova'ya yatırım yapan kazanır

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