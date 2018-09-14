Kaymakam Kılıç, Çorlu'ya gözyaşlarıyla veda etti

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi Kaymakamı Levent Kılıç, Manisa Salihli ilçesi kaymakamlığına atanmasıyla düzenlenen veda töreninde gözyaşlarına hakim olamadı. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Manisa'nın Salihli ilçesi kaymakamlığına atanan Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç'ı ilçeye veda etti.Kaymakam Kılıç'ı veda ziyaretinde yalnız bırakmayan vatandaşlar Hükümet Konağı önünde topladı. Gelen kalabalık vatandaşlarla tek tek vedalaşan Kaymakam Kılıç, koruma polisi Fuat Uçar ile şehit babası Yaşar Gül'ün kendisine sarılarak ağlamasıyla gözyaşlarına hakim olamadı. Kılıç, "Görev yaptığım 4 yıl boyunca burada güzel günlerimiz oldu. Bu süreçte ben herkese çok teşekkür ediyorum. Kararnamenin açıklanmasıyla bir çok vatandaşımız beni arayarak, 'sen bizim ağabeyimiz, arkadaşımız oldun' sözleri beni çok duygulandırdı. Herkes hakkını helal etsin. Salihli'de bir eviniz olduğunu unutmayın" diyerek ağladı. Kaymakam Kılıç, daha sonra kendisine ait özel otomobile binerek Çorlu'dan ayrıldı.
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