Kaymakam konuşurken yere yığıldı

Bursa İnegöl ilçesinde, engelli genç, Cumhuriyetin 96. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen programda şiir okumak için beklerken aniden fenalaşarak yere yığıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programında, Kaymakam Şükrü Görücü, törene katılanların bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün önemine dair konuşmayı yapmak için kürsüye çıkan Kaymakam Şükrü Görücü konuştuğu sırada, şiir okumak için ayakta bekleyen engelli Ü.Ç. yere yığıldı. Fenalaşan çocuğa kaymakamın koruması ilk müdahaleyi yaptı. Programda bulunan ilçe Sağlık Müdürü baygınlık geçiren çocuğa müdahale etti. Daha sonra tören alanında bulunan ambulansla alınan Ü.Ç. burada bir süre dilendikten sonra tekrar tören alanındaki programa geldi. Öte yandan programda bekleyen bir kız öğrenci de fenalık geçirdi. Genç öğrencinin yardımına öğretmenleri yetişti. Her iki gencin de durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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