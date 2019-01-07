HABER

Kaymakam, köpek yavrularını karda donmaktan kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 23:19 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Biga İlçesi Kaymakamı Mustafa Can, kar nedeniyle kapanan yolları açmak için ekiplerin yaptığı çalışmaları denetlerken, ormanda kar üzerinde donmak üzereyken buldukları 3 köpek yavrusunu kurtardı.

Kaymakam, köpek yavrularını karda donmaktan kurtardı

Safiye TARI GÜNER/BİGA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Biga İlçesi Kaymakamı Mustafa Can, kar nedeniyle kapanan yolları açmak için ekiplerin yaptığı çalışmaları denetlerken, ormanda kar üzerinde donmak üzereyken buldukları 3 köpek yavrusunu kurtardı.
Biga ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı bazı köy yollarının kapanması nedeniyle İlçe Özel İdaresi ekipleri gün boyu kar küreme çalışması yaptı. Çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Mustafa Can, Elmalı köyü yakınlarında karda mahsur kalan 3 yavru köpeği aracına alarak, hayvan barınağına götürüp teslim etti.
Yavru köpekleri donmaktan kurtaran Kaymakam Mustafa Can, birlikte çekilmiş fotoğrafları, Biga Kaymakamlığı'nın sosyal medyadaki sayfasından şu not ile birlikte paylaştı:
“Kardan kapanan yollarımızı açma çalışmamız esnasında, bazı vicdansızlar tarafından ormana atılarak, terk edilen ve soğuktan donmak üzereyken gördüğümüz 3 masum köpek yavrusunu, arabamıza alarak barınağına teslim ettik.”
Kaymakam Mustafa Can, kar nedeniyle kapanan yolların açılması için 7-24 çalışan İlçe Özel İdare çalışanlarına da teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Kaymakam, köpek yavrularını karda donmaktan kurtardıKaymakam, köpek yavrularını karda donmaktan kurtardıKaymakam, köpek yavrularını karda donmaktan kurtardıKaymakam, köpek yavrularını karda donmaktan kurtardı

Deniz kıyısından televizyon fışkırdı!Kapan evine götürdü!Deniz kıyısından televizyon fışkırdı!Kapan evine götürdü!
Vali Akbıyık, Yeni Köprü Karakolu'nu ziyaret ettiVali Akbıyık, Yeni Köprü Karakolu'nu ziyaret etti
Dernekler Hakkında Önemli HatırlatmalarDernekler Hakkında Önemli Hatırlatmalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık açıkladı! Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

Bakanlık açıkladı! Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

İttifak kararı sonrası Demirtaş'tan ilk açıklama!

İttifak kararı sonrası Demirtaş'tan ilk açıklama!

Dans ederken resmen taciz etti!

Dans ederken resmen taciz etti!

Artık pahalısı daha pahalı olacak!

Artık pahalısı daha pahalı olacak!

Sağlık raporlarında yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Sağlık raporlarında yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

Feci kaza! 3 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Feci kaza! 3 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye hakkında dikkat çeken açıklama!

Erdoğan'dan Suriye hakkında dikkat çeken açıklama!

Dernekler Hakkında Önemli Hatırlatmalar

Dernekler Hakkında Önemli Hatırlatmalar

Yarın hangi illerde okullar tatil edildi? İşte eğitime kar nedeniyle ara verilen iller (İstanbul'da okullar tatil mi?)

İşte eğitime kar engeli olan iller

Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.