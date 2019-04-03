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Kaymakam Orhan’dan Dündar’a tebrik ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 16:09 | Son Güncelleme

Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan, Osmangazi’de üst üste üçüncü kez başkan seçilerek bir ilki gerçekleştiren Başkan Mustafa Dündar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ustalık döneminin ilk gününde Kaymakam Zafer Orhan’ı ağırlayarak, ilçede iki kurumun ortaklaşa yapabileceği konular hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Kaymakam Orhan’dan Dündar’a tebrik ziyareti

Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan, Osmangazi’de üst üste üçüncü kez başkan seçilerek bir ilki gerçekleştiren Başkan Mustafa Dündar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ustalık döneminin ilk gününde Kaymakam Zafer Orhan’ı ağırlayarak, ilçede iki kurumun ortaklaşa yapabileceği konular hakkında fikir alışverişinde bulundu. Yeni dönemde insanların refah içerisinde yaşayacakları modern Osmangazi’yi inşa edeceklerini dile getiren Başkan Dündar, bu hedef doğrultusunda çalışmaları tüm hızıyla sürdürdüklerini kaydetti. Orhan’ı misafir etmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Dündar, “Şehir dinamikleri ve vatandaşlarımızla ortak hareket ederek, Osmangazi’mizi daha güzel yerlere taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gerek Bursa’nın gerekse de Osmangazi’nin gelişip, güzelleşmesine, sosyal ve ekonomik kalkınmasına ivme kazandıracak yeni projeleri hayata geçirmek için çaba göstereceğiz. Vatandaşlarımızın beklentileri doğrultusunda, şehrimizi modern ve daha yaşanabilir bir hale getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.
Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan da yeniden göreve seçilmesinden dolayı Başkan Dündar’ı tebrik ederek, “Mustafa Dündar’ın yürüttüğü çalışmalar ile hızla gelişiyor. Özellikle Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ile Bursa büyük bir turizm akımına uğradı. Bu tür gelişimlerin başkanımızın hizmet ve yatırımları ile önümüzdeki dönemde de süreceğine inanıyorum. Başkanımıza yeni dönemde başarılar diliyorum” diye konuştu.

Kaymakam Orhan’dan Dündar’a tebrik ziyareti

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